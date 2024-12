Dinamo, passaggio a vuoto 

Dinamo sassari 72

pall. reggiana 79

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 9 (3/5, 0/2), Bibbins 13 (2/4, 2/5), Halilovic 7 (3/6), Fobbs 21 (4/6, 3/8), Tambone 9 (1/1, 2/4), Veronesi 5 (1/2, 1/3), Bendzius (2/3, 0/2), Vincini, Renfro 3 (1/1), ne Sokolowski, Vasselli e Trucchetti. All. Markovic.

Unahotels Reggio Emilia : Barford 6 (3/9, 0/2), Winston 22 (4/11, 2/3), Faye 9 (4/7), Gombauld (6 (2/5, 0/1), Uglietti 7 (2/2, 1/1), Vitali 5 (1/1, 1/4), Faried 6 (3/7), Grant 3 (0/2, 1/2), Chillo (0/1 da tre), Cheatam 15 (2/4, 2/3), ne Gallo e Fainke. All. Priftis.

Arbitri : Quarta, Dori e Bartolomeo.

Parziali : 20-20, 42-42, 57-64.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 25/52 (8/24 da tre); Reggio Emilia 28/65 (7/17 da tre). Tiri liberi: Sassari 14/23; Reggio Emilia 16/19. Rimbalzi: Sassari 8 off 20 dif (Bibins e Tambone 5); Reggio Emilia 17 off 21 dif (Faye 11).

Sassari. La Dinamo resta nell’anonimato. Non ha abbastanza forza fisica dentro l’area per contrastare i quattro lunghi di Reggio Emilia e incassa una sconfitta al PalaSerradimigni (72-79) che blocca la risalita nella classifica di Serie A. Troppa la differenza sotto i tabelloni, con gli ospiti che realizzano 21 punti coi tre pivot contro i 9 del terzetto Halilovic-Renfro-Vincini. Soprattutto recuperano il doppio dei rimbalzi offensivi (17 contro 8) che consente loro di realizzare 22 punti su secondi tiri, contro i 4 del Banco. Basterebbe questo dato per spiegare l'esito di un match che il Banco di Sardegna ha anche giocato benino per 26 minuti, rimanendo spesso in vantaggio, ma poi una volta scivolato a -10 non è riuscito a rimettere in discussione il risultato.

Coach Markovic

Il tecnico biancoblù ha dichiarato: «Reggio Emilia ha lavorato bene sui rimbalzi offensivi e la pressione sulla palla, noi dovevamo chiudere il primo tempo avanti, ma il nostro sistema nel secondo è collassato, in difesa e attacco, abbiamo smesso di passarci la palla». Coach Markovic ammette: «Non siamo probabilmente pronti per giocare 40 minuti al livello di un'avversaria come Reggio Emilia».

Cenni di cronaca

Le difese mordono da subito e il punteggio dopo 4 minuti è appena 3-2. Nessuna delle due squadre riesce a impossessarsi della gara che resta equilibrata e anche un po' pasticciata per colpa pure della terna arbitrale. Con Vincini e Tambone in quintetto la Dinamo ha più consistenza e Fobbs costruisce bene per sé: 33-24 al 14'. Reggio Emilia rientra col dominio a rimbalzo e i canestri da fuori di Cheatam: 42-42 all'intervallo. Negli ultimi minuti del terzo quarto ancora Cheatham e soprattutto l'ascesa qualitativa del play Winston consentono agli ospiti di staccarsi: 60-70 al 34'. E' ancora -10 al 37' ma Fobbs e Veronesi tentano la rimonta. Troppo tardi.

