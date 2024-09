Dinamo, parte l’avventura 

Sassari. Una tradizione favorevole (4/4 contro Scafati in serie A) e soprattutto la voglia di presentarsi al PalaSerradimigni nella veste giusta, quella di una Dinamo che vuole metterci l’anima per ritornare a frequentare Coppa Italia e playoff scudetto. Il primo match del quindicesimo campionato consecutivo nella massima serie si gioca oggi alle 21. Di fronte c’è Scafati, che ha appena ingaggiato il play Cinciarini e il pensiero non può che correre a quella magnifica serie scudetto contro Reggio Emilia, ma anche agli accesi scontri con Milano, visto che il re degli assist (ha superato Pozzecco) ha indossato la canotta dell’Olimpia.

Sulla carta l’avversaria ideale per iniziare con una vittoria, anche perché è stata rivoluzionata addirittura più di Sassari. Il tecnico ospite Nicola avverte: «I nostri tifosi vedranno una squadra grintosa e determinata, combatteremo da dall’inizio alla fine». È quello che dovrà fare anche il Banco di Sardegna, finora decisamente più convincente in difesa che in attacco, dove è alla ricerca dei tempi giusti e dello sviluppo di tutte le potenzialità offensive, perché non si possono vincere sempre le partite senza superare gli 80 punti.

I duelli

Il play Bibbins può giocarsela contro l’omologo Mason, mentre qualora venga inserito Cinciarini, che è 25 centimetri più alto, c’è sempre la carta Cappelletti da giocare. Scafati ha guardie e ali con tanti punti nelle mani: Gray, Stewart e Tolbert. La Dinamo può rispondere con Sokolowski, Tampne e si spera Fobbs, rimasto quasi a secco nelle due gare dei preliminari di Champions. Nello spot di “4” potrebbe essere un duello tutto lituano tra il capitano Bendzius che ha ripreso alla grande (“sono a posto e cerco di rendermi utile anche a rimbalzo”) e l’ex Sorokas, ma è più probabile che in quintetto giochi l’unico confermato, Pinkins, che l’anno scorso ha chiuso a 13 punti di media.

Dentro l’area Halilovic ha esperienza e tecnica per sopraffare l’inglese Akin. Il cambio è l’ex Varese Ulaneo, giocatore leggero e quindi avversario adatto a Renfro, senza dimenticare che potrebbe avere qualche minuto anche il promettente Vincini, appena rientrato. La panchina italiana di Scafati propone oltre a Cinciarini e Ulaneo anche la guardia Miaschi e il play Zanelli, decisamente il più pericoloso. I cambi sassaresi sembrano avere più talento e il coach Markovic ha fatto capire che le rotazioni saranno ampie, quindi almeno a dieci giocatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA