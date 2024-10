Dinamo, ora viene il “bello” 

Sassari. Adesso viene il bello e il difficile per la Dinamo. Scordarsi il livello dei volenterosi ucraini del Dnipro, formazione senza stranieri che di fatto vale la A2 italiana. Domenica alle 18.15 arriva al PalaSerradimigni la Dolomiti Energia Trentino, capolista della A1 a punteggio pieno. Ben altra avversaria, soprattutto dal punto di vista atletico e tecnico. Eppure va anche sottolineato come le quattro vittorie conquistate da Trento non siano state ottenute ai danni delle migliori, visto che la stessa Venezia è stata sconfitta 82-70 quando era priva di giocatori importanti come Munford, Ennis e Parks. Insomma, forte sì, ma probabilmente un gradino sotto Brescia.

Certo è che il Banco di Markovic è sempre a -2 nella tabella di marcia considerata la sconfitta casalinga contro Scafati e quindi non può permettersi di perdere ancora davanti al proprio pubblico, altrimenti la strada per la Final 8 di Coppa Italia diventa impervia.

Le due gare di Europe Cup contro il Dnipro hanno mostrato come “novità” un Veronesi tiratore: 15 punti con 4/6 nelle triple giovedì e 23 punti martedì con 5/12 dall'arco. Potrebbe essere un “attaccante” aggiunto ad una Dinamo che ancora ha poco apporto offensivo da Bibbins e Renfro in campionato. E se il lungo Renfro compensa con la difesa (tanti aiuti e qualche stoppata) e la possibilità di giocare anche da “4” insieme ad halilovic o a Vincini, per il play Bibins giocare insieme a Cappelletti non è che abbia cambiato tanto come incisività in regia e sui ritmi di gara, almeno a quanto visto nelle due partite europee. Eppure il salto di qualità di Sassari passa soprattutto da Bibbins, il leader per ruolo e attese nei piani estivi .

RIPRODUZIONE RISERVATA