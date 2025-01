Dinamo, ora serve una scossa 

Sassari. La Dinamo ha chiuso il girone d’andata ai minimi storici: 12 punti, come nell’anno da matricola dove però centrò i playoff e vinse la prima gara dei quarti scudetto a Milano senza Travis Diener. Ha chiuso a quota 12 pure l’anno scorso, quando è rimasta fuori anche dagli spareggi per il tricolore. Purtroppo l’andamento è paragonabile proprio a quello della stagione passata, per obiettivi falliti (niente Coppa Italia e Champions) e anche per la carenza di entusiasmo che accompagna la squadra di Markovic.

Il piccolo exploit con 4 vittorie in 5 gare ha illuso che il Banco di Sardegna potesse crescere. Ma gli scontri con avversarie più strutturate come Cholet in Europe Cup e Trapani in serie A hanno ribadito che oltre certi limiti questo gruppo non può andare, nonostante l’impegno sul parquet.

Lunghi e rotazioni

Non è questione di valore del giocatore singolo, ma di accoppiata. Halilovic oltre 15 minuti di spessore non riesce a dare, Renfro può brillare solo contro avversari che siano altrettanto leggeri e questo accade raramente. Il reparto può crescere (un pochino) solo con l’utilizzo di Vincini, che fisicamente è il più impattante e, visti i 21 anni, può migliorare molto, ma coach Markovic non sembra crederci troppo: in 9 partite su 15 non lo ha utilizzato e, anche quando è stato prezioso come a Trapani nell’unico momento di vantaggio della Dinamo, lo ha subito accantonato a costo di far stancare Halilovic, utilizzato 21 minuti nei primi 25.

Sassari è riuscita a non accusare troppo l’assenza dell’infortunato Sokolowski sia per il calo del polacco a novembre, sia per l’esplosione di Veronesi. L’arrivo di una guardia-ala come Gazi si è aggiunta al reparto più fornito ma l’apporto che può dare è comunque ridotto rispetto a quello che fornirebbe un’ala potente (alla Burnell per capire) a un reparto dove Bendzius accusa difficoltà, anche per un gioco che non ne facilita le caratteristiche.

Calendario in salita

Nelle prossime quattro partite i biancoblù affronteranno in trasferta due squadre che la seguono in classifica, come Napoli e Scafati, mentre ospiteranno Virtus Bologna e Milano. Paradossalmente sono proprio le gare esterne quelle da vincere per mantenere il margine di sicurezza sulla zona retrocessione.

Negli ultimi tre anni con 24 punti si è avuta la certezza di restare in serie A, quindi basterebbe replicare le sei vittorie dell’andata. Per i playoff scudetto invece ne sono occorsi almeno 28 ma con scontri diretti favorevoli sulle avversarie a pari merito. Significherebbe vincere almeno 8 delle 15 gare nel ritorno. Con l’attuale organico la Dinamo dovrebbe giocare sempre al massimo delle sue possibilità e senza avere altre assenze. Quasi un lancio di dadi.

