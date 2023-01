Dinamo, operazione playoff 

Sassari. «Sì, d'ora in poi giochiamo per arrivare ai playoff scudetto e dobbiamo dare continuità al successo di Reggio Emilia». Coach Piero Bucchi presenta la gara di domani al PalaSerradimigni contro l'Happy Casa, con inizio alle 19.30. Se la Dinamo ha detto addio alla partecipazione alla Coppa Italia, i pugliesi hanno ancora qualche chance se agganciano Brescia e perde Scafati. Le due squadre sono appaiate a 12 punti e nessuna delle due ha mai vinto tre gare di fila. Il Banco è primo negli assist (19,5) mentre Brindisi è ultima con 12. In compenso l'Happy Casa è la formazione che perde meno palloni (10,4) e i biancoblù sassaresi sono i più spreconi con 14,2 perse a partita.

Gli ex

Partita da amarcord per l'allenatore Bucchi che ha guidato Brindisi per quattro stagioni: «Avrò l'occasione di salutare persone care nello staff, ma dalla palla a due i bei ricordi saranno messi da parte». L'ex in maglia brindisina è invece Jason Burnell che per due campionati è stato giocatore prezioso per la sua capacità di fare tante cose a favore della squadra. Con i pugliesi sta viaggiando a cifre simili: 11,4 punti col 61% da due, il 36% da tre e 6 rimbalzi che ne fanno il migliore dei suoi per valutazione. Giocatore decisamente più interno di Jamal Jones, aumenta la pericolosità a rimbalzo di Brindisi che è quinta in serie A.

Dentro l'area

Se la Dinamo col 38,2% è quarta per precisione da tre punti, Brindisi che tira maluccio (neppure il 32%) si appoggia molto ai rimbalzi, anche perché ha il centro Perkins (15 punti e 5,5 rimbalzi), il lungo Bayehe e appunto Burnell più l'ala Etou. Il centro dei sassaresi DeShawn Stephens sottolinea: «Sono una squadra che ha molta propensione a rimbalzo, ma ognuno con caratteristiche diverse. Ad esempio io me la vedrò con Perkins che è bravo in post basso ma ha anche un buon tiro da fuori».