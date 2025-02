Dinamo-Olimpia: la classica 

Sassari. Il lungo statunitense Rashawn Thomas è stato tesserato, ma solo questa mattina il coach Massimo Bulleri deciderà se convocarlo per il big match contro Milano di stasera al PalaSerradimigni (alle 20). Dipende anche dalle condizioni del play Justin Bibbins, non è al meglio dopo la botta rimediata contro Cholet. È la prima volta in stagione che la Dinamo ha abbondanza di stranieri e diventa importante la gestione del turnover, al di là delle scelte obbligate per infortuni (Renfro) o influenze. Con il ritorno di Thomas in teoria il Banco di Sardegna copre due buchi: quello lasciato in pivot da Renfro, che paradossalmente ha giovato a Vincini con un minutaggio più elevato (e il ventunenne è cresciuto), e quello lasciato in alapivot da Udom, che è stato colmato sia dallo spostamento di Renfro (e Thomas ha anche più fondamentali per giocare da “4”) sia dall'utilizzo di Veronesi e Sokolowski (meglio il secondo del primo per caratteristiche). Va ricordato che questa è l'ultima gara prima della sosta di due settimane per la Final 8 di Coppa Italia e le gare di qualificazione delle nazionali a Eurobasket 2025.

Milano

In teoria non ci sarebbe pronostico, perché nonostante il quinto posto Milano è candidata ala conquista dello scudetto. Il tecnico Bulleri ha invitato la Dinamo «ad andare oltre i propri limiti».

Ha paradossalmente più “problemi” l'Armani che ha ben tre stranieri out: la guardia francese Caseur, l'ala spagnola Mirotic e il centro statunitense Nebo. Questo non ha impedito alla formazione di Messina di espugnare il campo dello Zalgiris Kaunas con 64 punti del trio Leday-Mannion-Shields. Proprio il fatto che sia la terza trasferta in sei giorni (martedì Milano era a Monaco) potrebbe ridurre il gap tecnico.

L'ex Diop

Magari ci sarà più spazio per gli italiani, compreso Ousmane Diop, alla sua prima partita da ex al PalaSerradimigni. All'andata Diop ha firmato 7 punti ma non aveva il carico emotivo che avrà questa sera davanti ai tifosi che lo hanno applaudito per ben quattro stagioni.

Non c'è stata partita al Forum all'andata: 100-75 per l'Armani che di fatto chiude il match già nel primo tempo, come dimostra il parziale di 57-31. Una vittoria che ha dilatato la differenza di risultati: 43 vittorie per Milano e 20 per Sassari, che comunque nel campionato scorso ha ottenuto una vittoria a sorpresa per 89-83 con 24 punti di Tyree.

