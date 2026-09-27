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Serie A2 maschile.
28 settembre 2026 alle 00:40

Dinamo ok all’ultimo tiro 

Un’entrata di Riismaa decide la trasferta sul campo dell’Urania 

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Urania Milano 68

Dinamo Sassari 70

Wegreenit Milano : Grayson 18 (3/7, 2/5), Saccoccia 6 (1/5, 1/2), Morse 7 (2/7), A. Gentile 17 (5/17), Galli (0/2 da tre), Jacopo ne, Pollone 5 (1/3, 1/2), Rossi ne, S. Gentile 8 (2/5, 1/2), Lasagni ne, Italiano 5 (1/2, 1/2), Morgillo (0/1) All. Sacripanti

Banco di Sardegna SS : Nze 6 (2/5), Young 5 (1/4), Brunu ne, Grande 22 (2/4, 4/6), Longo (0/1), Nobili (0/2), Brooks 11 (4/8, 1/2), Riismaa 13 (4/9, 0/3), Monaldi 6 (2/8 da tre), Aromando 6 (2/6, 0/2). All. L. Vitali

Arbitri : Radaelli, Calogero e Praticò.

Parziali : 19-18, 31-38, 46-57.

Note . Usciti per 5 falli: Nobili. Percentuali di tiro: Milano 22/64 (6/16 da tre); Sassari 22/60 (7/21 da tre). Tiri liberi: Milano 18/25; Sassari 19/24. Rimbalzi: Milano 30 dif, 15 off (Morse 14); Sassari 30 dif 9 off (Riismaa 10).

Anche in A2 Milano fa esaltare la Dinamo. La vittoria all'esordio sul parquet dell'Urania (70-68) pesa tanto viste le assenze e le difficoltà contingenti della squadra sassarese. Approdato all'ombra della Madonnina senza Vitali (Michele) e Pisano, con l'americano Young fermato dopo un quarto da problemi fisici, il Banco ha dovuto fare i conti pure con i falli dei lunghi Nobili (fuori al 3° quarto) e Nze. A risolvere una gara iniziata in salita (-10) ci ha pensato la difesa e il formidabile trio composto da Grande (top scorer con 22 punti), Brooks che ha retto benissimo per 25' e sfiorato la doppia doppia (11 punti e 9 rimbalzi) e Riismaa che non ha solo la chioma di platino ma anche le mani: 10 rimbalzi e 13 punti col canestro in entrata della vittoria.

Il coach

Per Luca Vitali esordio vincente da capo allenatore: «È una grande gioia. Non è stata una partita facile, contro una squadra che non ha mai mollato e a cui vanno i miei complimenti. Siamo riusciti ad allungare due volte ma loro sono tornati in partita, nell'ultimo possesso siamo stati lucidi a fare ciò che avevamo disegnato quindi complimenti ai ragazzi. Abbiamo tolto Young precauzionalmente e valuteremo in settimana».

Cenni di cronaca

Quintetto: Monaldi, Young, Riismaa (che va su Alessandro Gentile), Nze e Nobili. Avvio farraginoso e Milano è avanti in doppia cifra: 14-4 al 5'. L'ingresso di Brooks e Grande (due triple) dà smalto all'attacco: 16-16 all'8'. Il coast to coast di Brooks con schiacciata esalta il Banco. Terza tripla di Grande e +6 per la Dinamo: 26-32 al 18'. La tripla di Monaldi sulla sirena del secondo quarto amplia il distacco: 31-38 al riposo.

Sassari va avanti sino al 31-44 del 23'. Grayson trascina Milano al controbreak: 44-44 al 26'. Nuovo +11 del Banco all'inizio dell'ultimo quarto ma i meneghini rientrano e impattano con Alessandro Gentile: 68-68 a 26” dal termine. Dal fondo Riisma penetra e segna nonostante il fallo. Manda poi la palla sul ferro per mangiare due secondi e Milano non può che tentare un lancio senza pretese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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