Dinamo, oggi sfida a Milano e a un tabù 

Sassari. Da cinque stagioni e nove partite tra campionato e playoff scudetto il Forum di Assago è inviolato. La Dinamo prova a spezzare il sortilegio sul parquet dei campioni d'Italia, dove sino al 2019 ha vinto spesso e volentieri. L'ultimo a gioire è stato il coach Pozzecco. L'Olimpia dal canto suo non può sbagliare nel debutto stagionale davanti ai suoi tifosi visto che finora ha giocato in trasferta e soprattutto ha perso a Trieste e a Monaco.

Prima volta da ex per Ousmane Diop, il centro ingaggiato sei anni fa: quattro campionati a Sassari e prima ancora uno a Cagliari e uno a Torino in A2. Potrebbe trovare spazio visto che il centro Nebo è infortunato. Un avversario in più per Halilovic e Renfro, sperando che questa volta nelle rotazioni entri anche il giovane Vincini che non avrà l'energia di Diop però ha buonissima tecnica. Se non la vittoria, il coach Markovic chiede una gara di sostanza e cattiveria in difesa anzitutto, per dimostrare che la vera immagine del Banco è ben altra. Inutile parlare dei giocatori più pericolosi di Milano visto che in rosa ci sono ben 15 giocatori. Quasi tutti da quintetto.

