Dinamo, obiettivo Coppa 

Sassari. «Noi pensiamo a vincere, poi l'accesso alla Coppa Italia non dipende solo da noi»: il coach Nenad Markovic ha il mirino puntato su Varese, prima gara del 2025. Domani a mezzogiorno il PalaSerradimigni vuole godersi la “nuova” Dinamo che con 4 vittorie nelle ultime 5 partite è uscita dalla zona pericolosa e ora vuole abbandonare la fascia dell'anonimato per tentare l'impresa di agguantare l'ottavo posto che ancora a novembre sembrava impossibile. Sassari fa la corsa su Trieste, che la sopravanza di 2 punti ma ha battuto qualche settimana fa, quindi agganciarla significa soffiarle la Final 8. Il «non dipende solo da noi» di Markovic è riferito proprio al fatto che nelle ultime due gare bisogna che i triestini perdano almeno una partita e la trasferta sul parquet di Scafati è un'insidia.

L'avversaria

Varese è quartultima ma ha il quarto attacco del campionato con 89 punti segnati. Il suo problema è che ha la peggiore difesa con 97,5 punti subiti. Il tecnico Markovic spiega: “Varese gioca a ritmi alti, con molti possessi, cercando la transizione, sarà importante non concedere punti facili e transizione». In trasferta Varese non ha mai vinto: sei sconfitte, per mano di Brescia, Trento, Triestem Scafati, Cremona e Reggio Emilia, avversarie di differente caratura, a dimostrazione di una fragilità lontano dal pubblico amico, dove incassa punteggi in tripla cifra, vale a dire 100 o più punti. Andato a Milano il nazionale Mannion, il miglior realizzatore è Hands, 18 punti con percentuali modeste ma ben 5 rimbalzi di media.

Il debuttante Gazi

Per la guardia-ala Erten Gazi l'esordio al PalaSerradimigni, dopo il debutto vincente con la Dinamo a Cremona: «Ho sentito da subito che la Sardegna è diversa dal resto d’Italia come dicono, stile di vita più tranquillo, per me che ho lasciato Cipro a 15 anni per inseguire il sogno è come tornare un po’ a casa, anche perché Sassari mi ricorda molto la città dove sono nato e ho ricevuto un'accoglienza calorosa da parte di tutti, non solo dei compagni di squadra». Gazi è una scleta di Markovic: «Il tecnico mi conosce perché ha allenato in Turchia e mi ha detto che mi sarei inserito bene nello stile di gioco. Sono contento della scelta fatta».

Calendari

Prima della conferenza stampa sulla gara sono stati presentati i due calendari per il 2025: “Dinamo Island- Isola dell'artigianato” e “Isola senza limiti” con giocatori e giocatrici sassaresi immortalati dagli scatti dei fotografi Nanni Angeli e Gianmichele Manca.

