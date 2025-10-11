Dinamo, nuovo test  contro Cremona e Grant 

Sassari. Dica 33. Sarà in salute solo chi tra Cremona e Sassari vince stasera al PalaRadi la 33ª sfida (inizio alle 17.30). È soltanto la seconda giornata, ma entrambe hanno iniziato con una sconfitta e all'orizzonte c'è per i lombardi la gara a Bologna contro la Virtus e per la Dinamo quella in casa contro Milano. Il computo delle 32 sfide giocate finora vede in vantaggio il Banco di Sardegna per 22-10 con una serie aperta di tre successi. Nel campionato passato la Dinamo allenata ancora da Markovic (con Bulleri vice) fece il colpaccio per 80-65 rimediando al brutto approccio con un ultimo quarto da 26-11. Precedente che fa poco testo dato che entrambe le formazioni hanno rivoluzionato il roster. I padroni di casa hanno tenuto solo la guardia Payton Willis. Tra i volti nuovi due italiani ben noti al pubblico sardo: la guardia-ala Giovanni Veronesi (quasi 6 punti di media l'anno scorso a Sassari con alcuni exploit nelle triple) e l'ala Sasha Grant che con la sua fisicità può creare problemi nello spot di “3” dove Marshall sfiora solo i 195cm di altezza.

Sarà una partita che dirà se la squadra di Bulleri impara dai propri errori, soprattutto difensivi, dove ha subito troppo contro Varese, tra errate letture e intuibile scarsa intesa nei meccanismi di squadra. Una delle chiavi del match è la marcatura dell'alapivot N'Daye, 21enne senegalese di 210 cm che nella sconfitta contro Venezia ha realizzato 14 punti con 4/7 da tre e catturato 6 rimbalzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA