Dinamo, nuovi protagonisti  

L'accostamento fatto con Tony Easley si è rivelato azzeccato. Il lungo Deshawn Stephens ha avuto lo stesso impatto nella Dinamo di Bucchi. Se con Easley il Banco di Sacchetti vinse 11 gare su 16 e superò la Virtus Bologna 3-0 nei quarti scudetto, con Stephens il bilancio è di 12 successi in 17 partite. Stephens come Easley è filiforme, verticale, dotato di reattività. Magari è un gradino sotto come talento offensivo, ma per gli equilibri del quintetto soprattutto in difesa è ottimo: aiuta, tocca tanti palloni con le sue smisurate braccia. E come Easley sorride e mette di buonumore i compagni. Attraverso l’alternanza con un Ousmane Diop in crescita, la Dinamo è come se avesse un centro che in 40 minuti produce 16 punti e 11 rimbalzi con una difesa sempre intensa.

Sulla carta Kruslin è meno forte di quasi tutti i concorrenti che ballano tra i ruoli di guardia e ala piccola, ma sul campo risulta uno dei migliori per la capacità di avere impatto sia in fase difensiva sia in fase offensiva, a prescindere dal fatto che entri in quintetto o parta dalla panchina. Onuaku è tre volte più forte di Stephens, ma Stephens è tre volte più utile al gruppo biancoblù.

Sassari. That's amore . Le vittorie contro Varese e Tortona hanno suggellato l'entusiasmo e l'affetto del PalaSerradimigni per la Dinamo plasmata da Piero Bucchi. Squadra vera, che ha meno giocatori di talento di alcune delle avversarie battute, ma ha trovato una chimica capace di esaltare al meglio le caratteristiche di ogni giocatore a prescindere dal minutaggio. La serie di sette vittorie consecutive, nove nelle ultime dieci giornate (stessa andatura della capolista Virtus Bologna) dimostra proprio cosa voglia dire squadra. Aspetto che tende a dimenticare chi pensa che basti amalgamare le caratteristiche tecniche per avere un gruppo che funziona.

Effetto Stephens

Contributo a sorpresa

Altro che panchina corta con giocatori messi lì per far numero come hanno malignato alcuni. La realtà è che il contributo di giocatori come Raspino e Chessa sa andare oltre l'intensità prodotta in allenamento. L'ala Raspino, presa in estate visti i lunghi tempi di rientro di Treier dall'operazione al gomito destro, ha avuto nelle ultime tre partite un minutaggio pari a tutte le gare precedenti: 17' di media sul parquet con ottima difesa, un capolavoro quella su Ross, play di Varese. Il play-guardia Chessa ha già proposto quattro partite con almeno tre triple segnate. E quando il sassarese doc segna almeno tre bombe è vittoria sicura per la Dinamo. E' accaduto contro Scafati, Pesaro, Trento e Tortona.

