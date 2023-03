dinamo, non solo da 3  

Nel giro di sette partite (sei vittorie) Sassari ha compiuto una rivoluzione, accantonando qualsiasi timore e puntando decisamente al quarto posto, che garantisce la bella in casa nel primo turno dei playoff. In questo momento la Dinamo è a 22 punti e le concorrenti dirette sono quattro, dato che la nona è proprio Venezia, 4 punti più in basso.

Buon segno, perché significa che coach Bucchi ha trovato contromosse alle difesa avversarie e che i giocatori sanno leggere le difese per approfittare delle occasioni. Una Dinamo che sa far male dentro l'area anche quando non tira in transizione diventa una formazione difficile da affrontare.

Sassari. La regina del tiro da tre punti, sa vincere anche senza triple. Segnale forte quello lanciato dalla Dinamo col successo su Venezia, che nelle ultime stagioni aveva quasi sempre sbancato il PalaSerradimigni in stagione regolare. La squadra sassarese ha vinto ad alto punteggio (90-81) nonostante abbia segnato soltanto 5 volte dall'arco dei 6,75 mt. Prima con sole 5 bombe aveva sempre perso. Merito della miglior prestazione stagionale dei lunghi Diop (19 punti, career high) e Stephens (12) che hanno approfittato della maggior libertà in area visto che la Reyer come scelta ha preferito negare tiri semplici a Bendzius, Jones e Kruslin. A questo si aggiungano le entrate sino al ferro di Robinson e Dowe, ed ecco il quadro di una squadra che ha segnato 31 volte da due, come mai era accaduto.

Obiettivo quarto posto

L a situazione

Gli scontri diretti con Pesaro vedono una vittoria a testa ma +30 per i biancoblù e Pesaro oltretutto è in difficoltà: solo due successi nelle ultime sei partite. Con Brindisi vittoria all'andata di 18 punti ma non sarà semplice giocare in Puglia contro una formazione gasata da cinque vittorie consecutive. Con Trento 2-0 preziosissimo che pesa in caso di arrivo a tre o quattro squadre. Infine l'unico scontro diretto finora sfavorevole è contro Varese, ma alla sconfitta di 6 punti si può rimediare al PalaSerradimigni. Insomma, la Dinamo può chiudere la stagione regolare in vantaggio su tutte le concorrenti dirette. Se poi oltre a battere Varese farà anche il colpaccio in casa, a quel punto la strada per il 4° posto sarà tutta in discesa.

