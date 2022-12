Dinamo, non puoi fidarti 

Sassari. Il sorriso di Dowe che pregusta il rientro, la presenza di due ex come il coach Bucchi (due stagioni e mezzo) e il play-guardia Stefano Gentile (9 gare), una tradizione che parla di ben 55 gare giocate, delle quali ben 46 nella massima serie, i ricordi delle sfide per coppe e scudetti. Sassari-Milano è diventata una classica del basket nel Terzo Millennio. Così sarà anche domani al PalaSerradimigni con inizio alle 18.10. E poco importa se la Dinamo è fuori dai playoff («ma noi possiamo stare più in alto», ha detto Chris Dowe) e l'Olimpia è ultima in Eurolega dopo le sette sconfitte di fila in una stagione tormentata dagli infortuni che ha visto pochissimo in campo l'olbiese Gigi Datome. La realtà è che Sassari e Milano non si risparmiano mai. Nella stagione passata non a caso è stato anche il confronto della semifinale scudetto, con un netto 3-0 per la squadra di Messina (che aveva allora Pozzecco come vice) che nei playoff ha fatto 10/12 totale.

Bucchi avverte: «Mi aspetto una gara durissima, perché anche se stanno andando male in Europa, è sempre Milano nel campionato italiano». Paradossalmente le “scarpette rosse” chiedono proprio al campionato le sicurezze mancate in Eurolega, dove le rivali sono tutte almeno di pari livello.

Ritorni e assenze

«Dopo sette settimane di stop ero felice come un bambino quando mi sono allenato coi miei compagni»,01 ha detto in conferenza stampa Chris Dowe. Il tecnico Bucchi non ha confermato il suo utilizzo e nel caso c'è sempre il play Aleksej Nikoli che è tesserato sino al 13 dicembre. Certo è che l'entusiasmo di Dowe può servire a un gruppo che sul piano mentale ha beneficiato dell'energia di Stephens. «Dobbiamo pensare a giocare bene e divertirci, anche perché questa è una partita che possiamo affrontare con spirito leggero» ha aggiunto Bucchi.

Milano arriva a Sassari senza Shields, Datome, Pangos e Tonut. Da capire se giocherà il neo acquisto Luwawu-Cabarrot che nel match con gli spagnoli del Vitoria ha riportato una botta alla testa, non grave ma che necessità comunque di precauzione. Detto questo, va ricordato che il terzo quintetto dell'Olimpia come utilizzo in campionato è composto da Baldasso, Hines, Alviti, Ricci e il sedicenne Miccoli. Milano è seconda come rimbalzi (38 di media), ha il 40% nelle triple e in rapporto all'attacco ha la seconda difesa del campionato dopo quella della capolista Virtus Bologna.