Dinamo, non devi distrarti 

Attenzione a De Nicolao. Il play è stato rimesso in pista ed è un giocatore che per esperienza e temperamento ha sempre dato fastidio alla Dinamo. Poi sono due i giocatori attesi dal riscatto: il play Granger (finora 4 punti di media con 1/9 da tre totale) e il centro Watt, che dopo aver furoreggiato in gara-uno con 19 punti è andato spegnendosi: 9 punti nel secondo match e appena 2 nel terzo dove però di fatto ha riposato perché utilizzato poco. Invece il sassarese Marco Spissu è stato uno dei pochi a graffiare in gara-tre, insieme con Willis e Tessitori, i più aggressivi sul parquet.

Sassari. Una battaglia al PalaSerradimigni per esorcizzare Venezia, bestia nera dei playoff. Una vittoria per andare di nuovo in semifinale scudetto dove l’avversaria sarà Milano, anche se Pesaro è riuscita a sorprenderla in gara-tre. La qualificazione è vicina ma conquistarla sarà dura, perché stasera in orario da pre-discoteca (si inizia alle 21,30) la Reyer darà tutto quello che le è rimasto per pareggiare la serie e tornare al Taliercio. Lo farà probabilmente innalzando il tasso di intensità e cattiveria per fare fronte all’energia della squadra biancoblù che il coach Bucchi (ma anche il preparatore fisico Boccolini) hanno saputo riportare vicino alla condizione psico-fisica ideale.

Sassari. Una battaglia al PalaSerradimigni per esorcizzare Venezia, bestia nera dei playoff. Una vittoria per andare di nuovo in semifinale scudetto dove l’avversaria sarà Milano, anche se Pesaro è riuscita a sorprenderla in gara-tre. La qualificazione è vicina ma conquistarla sarà dura, perché stasera in orario da pre-discoteca (si inizia alle 21,30) la Reyer darà tutto quello che le è rimasto per pareggiare la serie e tornare al Taliercio. Lo farà probabilmente innalzando il tasso di intensità e cattiveria per fare fronte all’energia della squadra biancoblù che il coach Bucchi (ma anche il preparatore fisico Boccolini) hanno saputo riportare vicino alla condizione psico-fisica ideale.

Squadra mai doma

Quello che può sembrare una leggerezza del Banco di Sardegna, vale a dire il rilassamento nel finale che ha portato Venezia a -8 a 106 secondi dalla fine, è paradossalmente utile perché ricorda la pericolosità della formazione di Spahija. Lo ha sottolineato pure Stefano Gentile: «Venezia è una squadra molto forte e pericolosa: quando abbiamo smesso di accelerare loro hanno cercato di rientrare e ci sono arrivati vicini». La Reyer dal -21 ha prodotto un break di 13-2 mentre nel finale, anche col pressing, ha piazzato il 12-5 che ha creato un pizzico di ansia a Sassari prima della tripla di Gentile.

Cosa può cambiare

Attenzione a De Nicolao. Il play è stato rimesso in pista ed è un giocatore che per esperienza e temperamento ha sempre dato fastidio alla Dinamo. Poi sono due i giocatori attesi dal riscatto: il play Granger (finora 4 punti di media con 1/9 da tre totale) e il centro Watt, che dopo aver furoreggiato in gara-uno con 19 punti è andato spegnendosi: 9 punti nel secondo match e appena 2 nel terzo dove però di fatto ha riposato perché utilizzato poco. Invece il sassarese Marco Spissu è stato uno dei pochi a graffiare in gara-tre, insieme con Willis e Tessitori, i più aggressivi sul parquet.

Il Banco è più unito

La Dinamo attende ancora il Bendzius da doppia cifra (ha superato i 1.500 punti italiani) per avere un’alternativa sull’arco a Kruslin. Anche se va detto come in gara tre, ancor più che nella seconda partita, le responsabilità offensive sono state distribuite con discreto equilibrio. Avere nove-dieci giocatori che segnano è indice di grande collaborazione anche in attacco e crea problemi alla pur buonissima difesa veneziana, perché non può concentrarsi solo su due-tre elementi.

Dal punto di vista della varietà del gioco d’attacco la squadra di Bucchi è stata superiore a quella lagunare e questo unitamente alla difesa corale ha consentito di azzerare il divario tecnico e di lunghezza di organico. La chimica della squadra sassarese vale più delle capacità individuali. La differenza finora è stata proprio questa: la Dinamo si è mostrata più squadra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata