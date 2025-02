Dinamo, non basta Thomas 

Dinamo sassari 72

olimpia milano 78

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (4/6, 0/1), Bibbins (0/2 da tre), Halilovic 9 (4/7), Fobbs 11 (3/7, 1/7), Tambone 4 (0/1, 2/3), Veronesi 11 (0/3, 2/9), Bendzius 7 (1/1, 1/2), Vincini (0/1), Sokolowski 10 (3/5, 0/1), Thomas 8 (4/6), ne Trucchetti e Piredda. All. Bulleri 6,5

Armani Milano : Dimitrijevic 15 (5/8, 0/1), Mannion 8 (1/1, 0/2), Caseur (0/3 da tre), Tonut 3 (0/1, 1/2), Bolmaro 14 (3/5, 2/3), LeDay 14 (2/5, 1/6), Ricci 8 (1/2, 2/4), Flaccadori, Diop 3 (1/2), Caruso ne, Shields 7 (2/4, 1/6), Gillespie 6 (1/4). All. Messina 6,5

Arbitri : Rossi, Perciavalle, Borgo

Parziali: 22-21; 40-42; 51-61.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 25/62 (7/27 da tre); Milano 23/59 (7/27 da tre). Tiri liberi: Sassari 15/21; Milano 25/27. Rimbalzi: Sassari 7 off 25 (Cappelletti 9); Milano 11 off 32 dif (Dimitrijevic 9).

Sassari. La Dinamo lotta, propone quintetti inediti, ma deve arrendersi al talento individuale di Dimitrijevic e di Shields che dal nulla creano i canestri del successo di Milano in volata. Finisce 72-78 davanti a un PalaSerradimigni pieno di spettatori e pieno di entusiasmo. Certo, la vittoria avrebbe avuto peso enorme in classifica, ma come svela l’esterno Veronesi: «A fine gara il coach ci ha detto che questa è la strada giusta».

Quintetti diversi

In quintetto parte Cappelletti, perché Bibbins non è al meglio, con Fobbs nel ruolo originario di guardia. Durante la partita si rivede il quintetto leggero con Sokolowski da “4” ma anche quello pesante con Thomas da “4” che nel secondo tempo toglie l’inerzia a Milano che era andata a +13 (46-59 al 28’) e consente alla squadra sassarese di giocarsela sino alla fine. C’è pure un quintetto senza play, ma solo perché con Bibbins di nuovo infortunato, Cappelletti deve per forza rifiatare.

Cenni di cronaca

Ottimo l’avvio: intensità e concentrazione. Segnano tutti e Bendzius in contropiede schiaccia per il 13-8 al 5’ che costringe coach Messina al time out. Esce bene l’Armani che trascinata da Bolmaro (già in doppia cifra) piazza un break di 10-2, ma il Banco utilizza la panchina e sorpassa (22-21) alla fine della frazione.

Nel secondo quarto la Dinamo segna in transizione, ma il quintetto senza pivot di Milano (Ricci e LeDay) la mette in difficoltà: 27-33 al 15’, mentre esce Bibbins dopo un tuffo sul parquet dove perde due denti. Alcuni fischi contestatissimi scatenano l’orgoglio della squadra sassarese: entrata di Cappelletti con libero per il -1.

Nel terzo quarto la difesa di Milano è da Eurolega e il Banco finisce a -13. Il quintetto con due lunghi funziona. Sassari si avvicina. Thomas realizza da fuori per il -1 al 36’. Sorpasso con tripla di Veronesi sulla sirena (69-67) ma l’Armani ha Dimitrijevic on fire e torna avanti con bomba di Shields (aveva 0/5) che poi segna anche in entrata per il +4 determinante a 15 secondi dalla fine.

