Dinamo, non avere paura 

Sassari. Cantù è la più in forma (ha vinto 4 gare delle ultime 10) e quella col calendario migliore, Treviso ha scontri diretti positivi, Sassari è quella più in crisi (solo 2/10) e col calendario peggiore. Mai da quando è approdata in serie A la Dinamo è stata così a rischio di retrocessione. Nai è stata così impreparata mentalmente a lottare per la salvezza. Nonostante le due precedenti stagioni, concluse fuori dalla Coppa Italia e dai playoff scudetto. Lezioni non imparate dalla società, al di là degli infortuni dei giocatori che sono un fattore imponderabile.

C'era una volta una Dinamo affamata in tutte le componenti: società, squadra e tifosi. Oggi non è più così. Il PalaSerradimigni ha perso la sua forza. C'è la disaffezione di alcuni tifosi (più degli occasionali e modaioli) che ha diminuito le presenze, lo scioglimento del Commando ha tolto decibel al tifo, sovrastato domenica dai tifosi di Treviso. Va pure sottolineato che se non tutte le partite sono uguali, non è stato certo proficuo riproporre per il match contro Treviso, il più importante della stagione, il format con musichette e balletti della mascotte che partivano anche quando la squadra era in difficoltà, anziché incitare il pubblico a sostenere i giocatori. E anche nella settimana di avvicinamento alla gara, l'unico a sottolineare l'importanza dei tifosi è stato coach Veljko Mrsic.

Talento è aggressività

La Dinamo ha tanto talento offensivo e si vede nel gioco che riesce a produrre sia quando fa girare bene la palla, sia quando le iniziative sono individuali, soprattutto con Buie e Macon. Il problema è che la difesa si è ammorbidita: nelle ultime sei partite ha incassato una media di quasi 97 punti. Con una differenza non marginale: Reggio Emilia, Milano e Treviso hanno saputo aumentare l'intensità difensiva nelle ultime azioni, i biancoblù invece si sono afflosciati e hanno subito l'aggressività avversaria perdendo palloni. C'è poi il caso Thomas: nelle ultime quattro partite ha prodotto 5 punti e 3 rimbalzi e giocato poco perché ha commesso subito tanti falli. Se l'anno scorso è stato determinante per la salvezza, in questo finale di stagione non sta onorando i gradi di capitano.

Calendario

La Dinamo ha due trasferte di fila, a Cantù e Varese, poi affronterà in casa Venezia e Bologna, quindi chiuderà a Brescia. Treviso gioca in casa contro Tortona, Udine e Reggio Emilia, in trasferta a Napoli, Brescia e Cantù. Inoltre ha migliore differenza canestri col Banco e ha battuto Cantù all'andata. I brianzoli hanno il fattore campo con Sassari, Varese e Treviso, e giocheranno a Bologna e Udine.

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