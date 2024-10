Dinamo, nessuna fatica 

Dinamo Sassari 94

BK Dnipro 62

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 5 (2/3, 0/2), Bibbins 7 (2/3, 1/4), Trucchetti 2 (1/3, 0/2), Halilovic 11 (4/10), Fobbs (0/1, 0/1), Tambone 13 (3/4, 2/4), Veronesi 23 (3/3, 5/12), Udom 8 (2/3, 2/2), Bendzius 6 (2/4 da tre), Vincini 5 (2/3), Sokolowski 4 (1/1, 0/1), Renfro 10 (5/7). All. Markovic.

BK Dnipro : Koldomasov 2 (1/2, 0/1), Sorochan 5 (1/2, 1/2), Dubonenko 6 (0/1, 2/2), Lishchyna (0/1, 0/1), Tymofeyenko 10 (3/5, 1/3), Koniev 9 (4/4, 0/2), Mishula 5 (2/5, 0/4), Zakurdaeiv 4 (2/4, 0/3), Horochenko 1 (0/2). All. Koval.

Arbitri : Zupancic (Slo), Baloun (Cze) e Cavar (Bih).

Parziali : 28-17, 53-30, 78-47.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 35/71 (12/33 da tre); Dnipro 25/69 (5/20 da tre). Tiri liberi: Sassari 12/16; Dnipro 5/17. Rimbalzi: Sassari 17 off 32 dif; Dnipro 5 off 21 dif

Sassari. Un allenamento o poco più quello contro il Dnipro, squadra tutta ucraina, senza stranieri. La prima sfida al PalaSerradimigni finisce 94-62 per la Dinamo e nulla fa pensare che domani sera il risultato possa essere diverso. Il primo posto nel girone D della Europe Cup può saltare solo in caso di sconfitta in Polonia con l'Anwil e in ogni caso il passaggio di turno è ormai ipotecato.

Note utili

La gara è servita al tecnico Markovic per tenere allenato il quintetto ma con minutaggi ridotti e per dare più spazio ai cambi. Il più utilizzato è infatti Veronesi che ha media di un punto al minuto: 23. Benddiuz e Sokolowski stanno poco sotto i 15 minuti e Fobbs gioca appena 8’. Si sono visti anche quintetti inediti: uno coi due lunghi Halilovic (9 rimbalzi in 18 minuti) e Renfro insieme, uno coi due play Bibbins e Trucchetti (probabilmente la coppia più bassa in Europa) e uno persino con Veronesi da “4”.

Le dichiarazioni

Il coach Nenad Markovic ha commentato: “Conosciamo la differenza di calibro tra le due squadre, questa e la prossima gara servono per prendere giri in vista del match di domenica contro Trento senza far spendere energie ai giocatori più utilizzati».

Soddisfatto ma senza perdere il senso della misura la guardia Matteo Tambone, che ha detto: «Più che contento della mia prestazione sono contento della squadra: queste partite servono per darci fiducia e anche per trovare il ritmo giusto per affrontare Trento, abbiamo assolutamente bisogno di vincere in casa».

Cenni di cronaca

Schizza bene dai blocchi il solito quintetto di Markovic e subito un parziale che indirizza il match: 13-2 al 4'. Sembra tutto facile e la difesa perde intensità. Gli ucraini ringraziano e si portano a -1, ma i cambi del Banco hanno voglia di giocare e mettersi in mostra: Veronesi infila tre triple ed + 37-19 al 13'. Il vantaggio tocca anche il +24 poco prima dell'intervallo.

Nella ripresa, che ha il sapore di un allenamento, tantissimo spazio ai cambi, compresi il pivot Vincini e il play Trucchetti. La Dinamo chiude la partita con un quintetto tutto italiano.

