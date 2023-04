Dinamo, ne servono altre 

Sassari. Il quarto posto è in pericolo e la Dinamo deve capire se può tornare brillante come nei mesi di febbraio e marzo o se ha bisogno di un settimo straniero (magari un'ala piccola) da ruotare per fare fronte ad acciacchi e cali di condizione di chi c'è già. Domani si torna in campo contro Trieste (PalaSerradimigni alle 20.30) e la prestazione, prima ancora che il risultato, daranno una risposta a staff tecnico e società. Non si tratta solo di avere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff ma anche di arrivare in buona condizione ai quarti scudetto per provare a passare il turno e aggiustare così una stagione finora con più delusioni che soddisfazioni.

Griglia playoff

Dall'ipoteca sul quarto posto al pericolo di chiudere in sesta posizione. La squadra di Bucchi è a +2 su Brindisi e Venezia, ma gli scontri diretti con entrambe sono negativi per colpa del saldo punti.Coi pugliesi la differenza è -16, con Venezia -1. Significa che in un arrivo accoppiata con una delle due è sfavorita la Dinamo. Invece un arrivo a tre premierebbe Brindisi che vanta il doppio successo su Venezia, quindi i biancoblù sassaresi sarebbero quinti e Venezia sesta.

Il calendario del Banco propone due gare casalinghe (Trieste) e due trasferte contro le corazzate Bologna e Milano. Due vittorie non bastano se Brindisi o Venezia ne fanno tre. I pugliesi giocano in casa contro Trento e Trieste e in trasferta a Varese e Brescia. Invece Venezia riceve Varese e Treviso e gioca a Brescia e Trento.

Calo di tensione?