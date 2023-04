Dinamo, missione in Puglia 

Sassari. Nel tacco dello Stivale italiano per prendere di punta il quarto posto. Stasera al PalaPentassuglia di Brindisi (inizio alle 17.30) c'è in palio l'ipoteca sull'ultima posizione valida per garantirsi il fattore campo nei quarti scudetto. Se la Dinamo bissa il successo dell'andata anche se con scarto minimo rispetto al 111-93 va a +6 dai pugliesi e li taglia fuori dalla lotta al quarto posto. Si prospetta una gara al calor bianco, perché la già sentita sfida tra due rivali dai tempi della promozione in serie A si arricchisce con la rabbia dei brindisini per l'epilogo di Scafati con il canestro della vittoria annullato a Bowman per un contestatissimo fallo di sfondamento.

Il confronto

Anche Brindisi come Sassari ha cambiato marcia nel girone di ritorno: 7/10, una vittoria in meno del Banco di Sardegna. Per far esprimere appieno l'indubbio potenziale tecnico e fisico dell'Happy Casa è bastato il rientro della guardia Harrison che in 20 minuti di utilizzo produce 10 punti e plus/minus sempre positivi a dimostrazione del suo impatto sul quintetto.

La Dinamo è leggermente corta sulle ali: manca Raspino per la contusione a un polpaccio e Treier è presente ma con una maschera a protezione del naso fratturato. In compenso Jones ha svolto una settimana convincente di allenamento e chissà che il secondo confronto con l'ex Burnell non lo stimoli. All'andata il duello finì in pareggio con 15 punti a testa. Jones è più tiratore, Burnell più interno, non a caso prende più rimbalzi (quasi 6) del centro Perkins.