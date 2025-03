Dinamo, Missione compiuta 

DINAMO SASSARI 93

VANOLI CREMONA 89

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (2/5, 2/4), Bibbins 11 (2/3, 2/4), Weber 5 (1/2, 1/3), Casu ne, Trucchetti ne, Fobbs 11 (1/3, 3/7), Tambone 5 (1/1, 1/3), Veronesi 13 (1/1, 3/8), Bendzius 8 (1/1, 1/4), Vincini 8 (3/3), Thomas 21 (8/14), Gazi ne. All. Bulleri.

Vanoli Cremona : Christon 2 (0/2, 0/3), Willis 23 (5/10, 4/11), Jones 5 (1/3, 1/2), Davies 16 (2/3, 4/11), Conti ne, Zampini 5 (1/2, 1/2), Nikolic 2 (0/1), Poser 1, Lacey 14 (1/1, 4/4), Zani ne, Burns 9 (2/3, 1/2), Owens 12 (3/4, 2/4). All. Brotto.

Arbitri : Lo Guzzo, Gonella e Nicolini.

Parziali : 23-22, 40-42, 68-65.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 33/69 (13/33 da tre); Cremona 32/69 (17/39 da tre). Tiri liberi: Sassari 14/17; Cremona 8/10. Rimbalzi: Sassari 13 off 23 dif (Thomas 14); Cremona 11 off 24 dif (Owens 6).

Sassari. Nello sport dei giganti la Dinamo la vince con un quintetto “piccolo” tre play spesso in campo e un'aletta da “4”. Vittoria inestimabile quella contro Cremona per 93-89, anche se il coach Massimo Bulleri preferisce assegnarle «più peso per il morale» ma poi deve ammettere: «Siamo più vicini al nostro obiettivo di due settimane fa, dopo la sconfitta con Venezia». Calcoli semplici: +6 su Cremona che è come fosse un +8 visto il 2-0 negli scontri diretti. E +8 su Pistoia. A sette giornate dal termine.

Col brivido

Successo meritato ma con un brivido del quale avrebbe fatto a meno sia la squadra, sia il pubblico del palaSerradimigni: +16 a due minuti e mezzo dal termine, piccolo rilassamento e Cremona capace di risalire sino al -3 prima del libero decisivo di Cappelletti.

Cronaca e tattica

Non c'è il centro Halilovic, ancora infortunato, ma Vincini regge bene il campo, però l'approccio del quintetto è troppo morbido e subisce l'atletismo degli ospiti guidati dall'ex Brotto: -13 al 6'. Time out e via col quintetto coi tre play perché debutta l'americano Weber e Thomas a fare da pivot mobilissimo. Energia triplicata in difesa, gioco rapido e break di 15-3 che ribalta l'inerzia della gara e il punteggio: 23-22. Nel secondo quarto c'è equilibrio solo perché l'ex Lacey e Willis sono in serata straordinaria al tiro. Anche nel terzo quarto la gara non ha un padrone, ma nell'ultima frazione Fobbs e Tambone si ricordano di saper tirare e dall'arco lanciano la fuga che arriva sino al 91-75 con rifinitura di Thomas. Mancano due minuti e mezzo, ma Davis non guarda l'orologio e con le sue triple scatena il break di 11-0 che mette paura alla Dinamo, improvvisamente paralizzata in attacco. La scuote un libero di Thomas. Ancora Davis dall'arco e il distacco è di soli 3 punti. Mancano 4 secondi, rimessa e fallo su Cappelletti. Sbaglia il primo, infila il secondo. È fatta.

RIPRODUZIONE RISERVATA