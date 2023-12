Dinamo, missione Champions 

Sassari. Sassari vuole dimostrare di poter stare in Europa. Si gioca tutto stasera al PalaSerradimigni (20.30) contro i polacchi dello Stettino. In palio uno dei due posti rimasti per fare i play-in della Champions Fiba, traguardo mancato nelle ultime due stagioni, dove la Dinamo è sempre stata eliminata. Paradossalmente la formazione di Bucchi che ha all'attivo una sola vittoria su cinque gare può persino arrivare seconda e quindi incrociare nel prossimo turno la terza di un altro girone. E questo aumenterebbe le possibilità di superare anche la seconda fase. In caso di eliminazione invece Sassari rischia di scendere nel ranking ed essere considerata formazione di terza fascia.

I casi di qualificazione

Nella partita giocata in Polonia, Gentile e compagni hanno perso 93-85. Se stasera vincono di almeno 9 punti si garantiscono la qualificazione. Come terza se il Ludwigsburg vince contro il già qualificato Aek Atene, unica formazione del gruppo a punteggio pieno. Se invece i tedeschi perdono, l'arrivo a tre che comprende Sassari e Stettino può premiare i biancoblù che saranno terzi anche con un successo di soli 7 punti perché nella classifica avulsa scavalcherebbero il Ludwigsburg. Qualora poi il Banco dovesse vincere sui polacchi con scarto di almeno 20 punti sarebbe addirittura seconda perché ribalterebbe tutte le differenze canestri.

La gara d'andata

Sino al 34' la partita in Polonia era stata disastrosa, lo Stettino aveva toccato anche il +30 e conduceva di 21 punti al 34'. Il clamoroso recupero della Dinamo nei minuti finali ha consentito di perdere con un divario accettabile che può persino premiarla con una bella vittoria odierna. Altra particolarità: in quel match avevano giocato molto bene tre giocatori che invece sono stati spesso deludenti finora: il play Whittaker, la guardia-ala Kruskin e l'ala McKinnie, tutti in doppia cifra. Ottimo anche Diop con 15 punti.

Match affascinante

Il coach Piero Bucchi ha dichiarato: «Sarà una partita difficile, ma affascinante. Conosciamo il valore dei polacchi. Sono sicuro che daremo tutto e cercheremo di fare la miglior partita possibile, sfruttando anche il recupero fondamentale e la reazione della gara di andata. Dobbiamo essere continui all'interno dei 40 minuti, ci serve una vittoria con uno scarto maggiore di 1 punto, ma prima di tutto occorre fare una bella prestazione. Poi ci metteremo a fare calcoli. Importantissima la parte difensiva, loro hanno giocatori di talento e dovremmo essere bravi ad aiutarci e ad eseguire il piano partita nel migliore dei modi». Da tenere d'occhio il play Mazurczak che segna 13 punti e distribuisce oltre 6 assist ma soprattutto l'alapivot Udeze che all'andata mise insieme una doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi.

