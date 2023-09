Dinamo-Milano: primo incrocio al City of Cagliari  

Esattamente come accaduto un anno fa, saranno Dinamo Sassari e Olimpia Milano a contendersi stasera alle 20.30 la vittoria finale nel “City of Cagliari”. Pur ridotti ai minimi termini, con tre giocatori out a causa di acciacchi fisici (ai lungodegenti Tyree e Cappelletti si è aggiunto Charalampopoulos) e Bendzius impegnato ai Mondiali con la Lituania, i biancoblù sono riusciti ad andare oltre i limiti superando la Stella Rossa Belgrado, ambiziosa compagine di Eurolega (76-71). Alle 18 la finalina con Villeurbanne.

Cronaca

In un PalaPirastu non sold out, ma comunque partecipativo ed entusiasta, il quintetto di Bucchi ha sorpreso i serbi con un atteggiamento aggressivo fin dalle primissime battute (+11 nel primo quarto). I biancorossi, privi della star Teodosic e con 5 elementi impegnati nella rassegna iridata, hanno più volte provato a far valere la loro superiorità fisica per tornare a contatto (-2 sul 28-26), ma il Banco ha sempre trovato le risorse per ricacciare indietro gli assalti (37-28 al 20’).

Lo schema si è ripetuto in maniera identica nel secondo tempo, con Hanga a guidare offensivamente la Stella Rossa e Treier a vestire i panni di trascinatore di un’orgogliosa Dinamo, che nel finale ha saputo difendere con le unghie e con i denti il suo vantaggio. «È stata una bella vittoria», ha commentato coach Bucchi, «il cuore mostrato è senza dubbio un segnale positivo e ci dà fiducia in vista degli appuntamenti ufficiali».

L’altra semifinale

Nella prima semifinale dominio dell’Olimpia Milano, che regola senza problemi l’Asvel Villeurbanne per 95-78. Dopo un primo tempo sempre in controllo grazie all’efficacia vicino a canestro del nuovo arrivato Poythress, il quintetto di Messina ha controllato la reazione dell’Asvel nel finale di terzo quarto per poi dilagare nel finale.



Dinamo Sassari : Pisano 3, Treier 19, Dore ne, Kruslin 11, Whittaker 6, Raspino 2, Gandini, Gentile 13, Diop 14, Gombauld 8. Allenatore Bucchi

Stella Rossa Belgrado : Hanga 15, Mitrovic 10, Lazic 6, Napier 4, Bolomboy 3, Ilic 4, Nedovic 13, Giedraitis 12, Kuzmic 4, Karapandzic ne. Allenatore Ivanovic

Parziali : 21-16; 37-28; 54-49

RIPRODUZIONE RISERVATA