Dinamo-Milano non è finita 

Sassari. Una volta Sassari e Milano si contendevano scudetti e coppe italiane, in questa stagione duellano per un posto nella Final 8 di Coppa Italia. Un mese fa avrebbero dato del visionario a chiunque prospettasse una simile evoluzione: i campioni d'Italia erano a -2 dalla vetta, la Dinamo era a +2 dalla coppia in fondo alla classifica. Oggi i biancoblù hanno 8 punti e sono per la prima volta più vicini ai playoff (-2) che alla zona retrocessione, staccata di 6 lunghezze. Certo è che come non accadeva da tempo (13 sconfitte nelle ultime quattro stagioni) il match contro Milano ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Entusiasmo che non va sprecato.

Corsa alla Final 8

Agguantare l'ottavo posto è dura, perché il Banco di Sardegna ha perso contro Pistoia, Cremona e Tortona. L'unica avversaria di quelle a quota 10 sulla quale ha un vantaggio è proprio l'Olimpia Milano, in crisi nera, tanto che erano circolate voci di dimissioni del tecnico Messina (destinato a diventare presidente) ma la proprietà ha smentito prolungando il contratto del coach-gm sino al giugno 2026. Le ultime partite del girone d'andata propongono le trasferte di Brescia, Reggio Emilia e Pesaro, intervallate dalle gare al PalaSerradimigni contro Brindisi e Venezia.

La quadratura del cerchio

Bravo il coach Piero Bucchi che sta plasmando un gruppo non certo ricchissimo di talento dopo gli infortuni a Bendzius e Diop e con più di una lacuna. L'assenza di Whittaker è stata invece assorbita bene, anzi, le due vittorie e il gioco più rapido paradossalmente confermano che senza il play americano la squadra sassarese corre di più e a tratti gioca meglio. Il fatto è che a prescindere dal valore di un giocatore, conta più la sua utilità al gruppo, come dimostrato anche l'anno scorso con il volenteroso pivot Stephens al posto del più talentuoso Onuaku. La difesa, l'utilizzo di quintetti piccoli col cambio sistematico, il talento di Tyree, la crescita di Gombauld e Charalampopoulos, la personalità di Gentile sono gli aggreganti di un gruppo che comunque per avere solidità e continuità di prestazioni ha bisogno del rientro di Diop e di un play che si integri bene nel gioco, cosa che non è riuscito a fare finora Whittaker.

Insomma, l'impressione è che se non ci sono state altre mosse di mercato è perché la società sassarese non ha trovato il nuovo straniero adatto sia tecnicamente che economicamente,

RIPRODUZIONE RISERVATA