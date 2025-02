Dinamo-Milano è già cominciata: possiamo batterli 

Sassari. «Giochiamo contro Milano? Nulla è impossibile. Lo abbiamo dimostrato in passato». Il riferimento è al clamoroso 3-0 che la Dinamo del 2019 rifilò all'Olimpia nelle semifinali scudetto. Entusiasmo, buonumore, energia e anche faccia tosta, che non guasta. Questo ha già portato Rashawn Thomas nel suo rientro a Sassari. Il resto, si vedrà in campo. Il lungo americano dice: «In questi anni tra Corea, Giappone e Cina ho imparato alcune cose su di me e sul gioco, su come aiutare la squadra, e sono curioso e desideroso di sperimentarle in campo».

Sei anni dopo l'esperienza vissuta a Sassari è ancora viva: «Sono molto eccitato, ho grandi ricordi di quello vissuto qui, anche se è cambiata la squadra e l'allenatore, non vedo l'ora di mettermi a disposizione per aiutare». E ha anche aggiunto una curiosità: «Il piatto che sono stato più felice di tornare a mangiare è la pasta ai frutti di mare».

Non solo pivot

Visto l'infortunio di Nate Renfro, coach Massimo Bulleri lo ha utilizzato nei primi allenamenti da centro. «In realtà il mio ruolo naturale è quello di alapivot, ma ho giocato in entrambe le posizioni e comunque faccio quello che serve per la squadra». Di sicuro più avanti la sua duttilità sarà utile, soprattutto per fare rifiatare Eimantas Bendzius, anche se non dispiace il quintetto piccolo con Michael Sokolowski da “4” come utilizzato per diversi minuti contro lo Cholet.

Esordio?

Il tecnico Massimo Bulleri attende notizie dallo staff medico sul play Justin Bibbins, uscito mercoledì nel match contro i francesi per un colpo preso al viso. Se il play non dovesse farcela a giocare domani allora il debutto di Thomas è certo perché gli stranieri disponibili sarebbero solo sei: Thomas, Sokolowski, Halilovic, Fobbs, Bendzius e Gazi. Se invece Bibbins recupera, il coach biancoblù dovrà scegliere chi mandare in tribuna al fianco degli infortunati Renfro e dell'alapivot italiana Mattia Udom che ancora non ha ripreso ad allenarsi dopo tre mesi di stop.

RIPRODUZIONE RISERVATA