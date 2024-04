Dinamo, Markovic sbotta 

Sassari. I playoff ma anche l'ingresso nelle coppe europee. Il contratto 3+2 firmato con la Champions è scaduto, salvo ci siano stati rinnovi non annunciati. Significa che se la Dinamo non fa i playoff al massimo può sperare di ottenere un posto nelle qualificazioni, oppure disputare la Europe Cup, vinta peraltro nel 2019. Disputare oltre al campionato pure una coppa europea è un ulteriore motivo di attrazione per gli stranieri, che così sanno di potersi mettere in mostra. Senza, diventa difficile fare mercato a meno che non si disponga di un budget sostanzioso, ma non sembra il caso di Sassari.

Motivazioni

« I playoff e le motivazioni? Non basta dirlo, devi dimostrarlo in campo». Cinque giorni dopo la figuraccia contro Varese e alla vigilia della trasferta per Scafati (domani si gioca alle 18.15) il coach Nenad Markovic è ancora scocciato. «Sono arrabbiato e deluso. Quello che è successo dopo le 4 vittorie in 5 partite, dopo Brindisi, è per me un mistero».

La matematica lascia uno spiraglio minimo per i playoff, a patto che la Dinamo batta Scafati e poi Reggio Emilia nell'ultimo turno di campionato e perdano sempre Pistoia e Napoli, e almeno una volta Cremona. Solo una chiusura a 28 punti insieme a Pistoia e nessun altra consente di acciuffare l'ottavo posto grazie al miglior saldo punti negli scontri diretti.

«La squadra si è allenata molto e bene, ma la domanda è capire se l'obiettivo dei playoff lo hanno tutti o se dopo Brindisi c'è stato un rilassamento ed è troppo tardi per recuperare lo spirito che ci ha permesso di battere Bologna, Venezia e Brescia».

Bendzius ancora fermo

Il finale di stagione non servirà neppure per rivedere l'ala Bendzius in campo: «Non giocherà. Ci sono diversi motivi anche se si sta allenando regolarmente con la squadra, ma siamo sicuri che è la decisione giusta per noi e per lui». Caduto il discorso di non rovinare la chimica, viste le ultime prestazioni, tra i diversi motivi potrebbero esserci sia quello economico (se gioca è la Dinamo che deve pagarlo, non più la nazionale di Lituania) e attendista, nel senso che la società lascerebbe alla Lituania (sempre che venga convocato) l'onere del test per la verifica sul recupero completo dopo l'operazione di settembre a un tendine d'Achille. Bendzius ha ancora un altro anno di contratto, è stato nominato pure capitano, ma a oggi non sembra ci sia la certezza che resti.

