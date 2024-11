Dinamo, Markovic ci crede 

Sassari. «Credo in questa squadra, ha le qualità per fare i playoff». Alla vigilia della partenza per Bologna dove domani la Dinamo affronterà la vice capolista Virtus (ore 20) il coach Nenad Markovic lancia un segnale forte di fiducia nei suoi giocatori. E aggiunge: «La gara contro la Virtus arriva al momento giusto, per capire se possiamo fare un altro step in avanti. Se vogliamo fare qualcosa di importante in campionato dobbiamo battere anche una grande». La squadra sassarese può provare ad approfittare della maggior freschezza in una settimana senza impegni europei, laddove la Virtus ha invece giocato due volte in Eurolega, martedì contro il Real Madrid e ieri notte conto il Panathinaikos.

Markovic non crede invece tanto ai discorsi delle partite con più pressione (come quella con Pistoia) e quelle con meno pressione, come contro Bologna, dove la vittoria non è obbligatoria. «Alla fine devi sempre fare canestro per prendere fiducia da quello che fai, devi sempre difendere, devi sempre giocare al massimo per quaranta minuti. Noi dobbiamo cercare di avere continuità in difesa e in attacco, riuscire a giocare bene contemporaneamente coi lunghi e coi piccoli». Nella stagione passata Markovic ha battuto Bologna, anche se a Sassari: 93-88, 29 punti di Jefferson.

Addio a Centi

È morto Roberto Centi, uno del gruppo di studenti del Liceo Azuni di Sassari che nel 1960 aveva fondato la Dinamo con altri coetanei che si ritrovavano nel campo all'aperto di San Giuseppe. Toscano, classe 1943, Centi si era da tempo trasferito a Viareggio ma teneva i contatti con gli amici sassaresi.

