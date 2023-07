Dinamo, mancano altri due giocatori 

Sassari. Nove su undici. Mancano la guardia e l'ala straniere per completare la Dinamo 2023/24 che sarà più giovane della stagione passata e avrà rotazioni a dieci giocatori, col confermato Tommaso Raspino a fare da undicesimo ma pronto a utilizzi a sorpresa come specialista difensivo ed “erede” di Devecchi. Tra il fine settimana e gli inizi della settimana prossima la società sassarese conta di chiudere il cerchio. La guardia cercata è più combo-guard o comunque in possesso di ball handling, mentre l'ala sarà potente fisicamente e rispetto a Kruslin (cambio di lusso) capace di giocare anche vicino a canestro. Resta caldo il nome dell'ala greca Charalampoupolos, ex Pesaro, ma sul taccuino del gm Pasquini (attualmente a Las Vegas per la Summer League) e del coach Bucchi ci sono anche un altro paio di nomi.

Guardia e ala piccola/grande completeranno il quintetto formato per ora dal play Whittaker, dall'ala Bendzius (sarà impegnato nei Mondiali) e dal centro francese Gobauld. Panchina al completo con il play Cappelltti, il jolly Gentile (sarà il capitano), l'esterno Kruslin, l'ala Treier, l'ala Raspino e il pivot Diop anche se nel caso del senegalese di formazione italiana è improprio considerarlo come cambio visto che l'anno scorso ha finito per giocare più minuti di Stephens.

