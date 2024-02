Dinamo, manca il finale 

DINAMO SASSARI 71

Vir. EIRENE RAGUSA 76

Banco di Sardegna SS : Raca 13, Carangelo 7, Toffolo 3, Crudo 10, Kaczmarczyk 8, Hollingshead 14, Joens 16, Bebbu ne, Zoncu ne, Togliani. All. Restivo.

Passalacqua Ragusa : Thomas 11, Spreafico ne Di Fine, Milazzo 2, Jakubcova 12, Pastrello 6, Juskaite 10, Miccoli 5 Chidom 28 Nikolic. All. Lardo.

Parziali : 24-13; 43-33; 58-52

Note . Tiri liberi: Sassari 11/15; Ragusa 9/12. Percentuali di tiro: Sassari 25/65 (10/32 da tre, ro 14 rd 21); Ragusa 30/64 (7/13 da tre, ro 14 rd 27).

Sassari. Un grande primo tempo, 36 minuti davanti e poi proprio in vista del traguardo la Dinamo Womens si fa soffiare la partita dal Ragusa. Al PalaSerradimigni finisce 71-76 e la squadra sassarese resta fuori dai playoff per lo scudetto femminile.

E dire che l'ottima partenza aveva fatto pensare a una partita meno complicata. Difesa attenta e in attacco tante triple, soprattutto con l'ala Hollingshead che ha iniziato con 3/3, mentre Carangelo ha sorpreso le avversarie con le sue entrate anziché utilizzare il tiro da fuori: 22-5 al 7'. Nel secondo quarto Sassari ha mantenuto il divario in doppia cifra, ma dopo l’intervallo ha continuato a tirare da tre nonostante le basse percentuali: da 7/18 a 3/14. Più vario l’attacco delle siciliane che si sono avvicinate pericolosamente. Le ha respinte una prima volta Crudo, eccellente nel dare gioco interno a Sassari, ma uscita per 4 falli è stata dimenticata in panchina. Ragusa ha sorpassato con Thomas e messo al sicuro il colpaccio con due liberi di Chidom, inarrestabile in area.

