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Basket Serie A.
03 maggio 2026 alle 00:03

Dinamo, l’ultimo valzer? 

Se non batte la Virtus Bologna è retrocessa già stasera 

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Sassari. The last waltz al PalaSerradimigni. A meno che la Dinamo non si ribelli a una retrocessione che sembra già scritta e batta i campioni d'Italia. Regalandosi un'altra settimana in serie A con la speranza di compiere poi un'altra impresa: un colpaccio a Brescia. Sarebbe salvezza con la contemporanea sconfitta di Treviso con Reggio Emilia, qualora oggi i trevigiani perdano con Cantù. Altrimenti se i brianzoli incassano la sconfitta, basta vincere a Brescia. Si gioca alle 17, contro la Virtus Bologna che ha 17 scudetti e Sassari lotta per avere la stagione 17 in serie A. E questa è la sfida numero 34 (due volte 17) tra le due formazioni. Magari è un allineamento astrale che porterà fortuna.

Certo è che come ha detto il coach Veljko Mrsic: «Per vincere dobbiamo fare la migliore gara della stagione». Occorre una metamorfosi, perché i biancoblù hanno perso le ultime sei partite e nel girone di ritorno tra le mura amiche hanno battuto solo Cremona, che peraltro potrebbe dire a sua volta addio alla serie A perché potrebbe mollare Aldo Vanoli, presidente e sponsor unico da 16 anni (il prossimo sarebbe stato il 17°). Tra le voci di una eventuale riammissione della Dinamo in A c'è proprio quella che la vede subentrare a Cremona, sul cui titolo però aleggiano le mire americane del gruppo che vuole per Roma un'ammissione a tavolino in vista della Nba europea.

I confronti

All'andata non c'è stata storia dopo l'equilibrio iniziale del primo quarto (23-23): break di 26-12 per Bologna e gara in cassaforte. Oggi la Virtus si presenta senza il play Morgan (13 punti di media) che però è stato sostituito dal parirurolo brasiliano Dos Santos. Manca la guardia argentina Vildoza (8 punti col 37% da tre) e non c'è neppure il diciannovenne Accorsi, ma in questo caso si parla del dodicesimo. In compenso Sassari è senza l'ex Visconti, il suo miglior italiano.

La guardia Edwards (18 punti) è l'uomo che sa spaccare le partite. Pajola e Hackett sono due difensori-mastino che possono oscurare Buie e Macon. L'ala Alston è un tiratore col 44% dall'arco e questo spiega i 12,6 punti. L'esuberanza atletica dei nazionali Niang e Diouf può creare grossi problemi al pacchetto lunghi del Banco, che però se riuscirà a tenere sotto controllo i falli può rispondere con altrettanta pericolosità, seppur diversa tecnicamente. Occorrerà una difesa quasi perfetta per imbavagliare l'attacco più preciso del campionato.

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