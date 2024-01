Dinamo, l’occasione giusta 

Sassari. L'ultimo “colpaccio” a Pesaro risale al settembre 2020: 95-85. L'ultima vittoria in una trasferta italiana della stagione regolare è del marzo 2023: 90-80 a Scafati. È la gara giusta per interrompere il digiuno e dimostrare che la Dinamo sa vincere fuori casa anche in campionato, non solo in Champions. Si gioca alla Vritifrigo Arena (16.30) e vale come spareggio fra terzultime a 10 punti, troppo vicine (+2) al penultimo posto che porta in A2. Guai ai vinti, perché iniziare l'anno con una sconfitta significa dover penare in un campionato dove l'equilibrio può coinvolgere almeno otto formazioni nella lotta per la salvezza.

Qui Pesaro

Mancano due grandi tiratori: ma se di Bendzius il Banco ne deve fare a meno da settembre, per la formazione marchigiana l'assenza di Bamforth è una tegola inaspettata dato che si è procurato un infortunio muscolare durante gli allenamenti dei giorni scorsi. Tra l'altro l'americano Scott Bamforth è un ex in egual misura stimato e temuto: con 16 punti è il migliore realizzatore dei padroni di casa. A Pesaro scricchiola la panchina di Buscaglia, che come vice ha Baioni, ex biancoblù: solo un successo nelle ultime cinque partite. Il tecnico di Pesaro ha dichiarato: “La squadra di coach Bucchi ha qualità e riferimenti di gioco, noi dovremo essere concentrati sulle loro caratteristiche e sul loro sistema, attenti in difesa e lottare a rimbalzo, cercando di trarre un buon equilibrio anche dall’attacco».

Qui Sassari

«Piccoli ma velenosi», come già dichiarato dal tecnico Bucchi, il play Jefferson e la guardia Tyree devono usare la loro rapidità per mettere in crisi giocatori ben più prestanti fisicamente come Cinciarini, Tambone e Visconti. Più equilibrata fisicamente la contesa nei ruoli di ala e centro, dove molto dipende dal tiro da tre punti di Charalampopoulos (ex temuto) e Kruslin, perché possono allargare la difesa ed evitare i raddoppi dentro l'area su Diop e Gombauld. Anche perché finora la Dinamo non ha mai raggiunto gli 80 punti nelle trasferte italiane e questa sterilità offensiva spiega molto dell'assenza di vittorie.

Vincere a Pesaro avrebbe poi effetti benefici sul morale per il ritorno di Champions contro Cholet (mercoledì al PalaSerradimigni il Banco può chiudere i conti) e per la successiva gara di campionato, sempre in casa, contro Pistoia. Nelle ultime due stagioni proprio il mese di gennaio è stato quello dove Sassari ha iniziato ad accelerare rimediando alle false partenze. Il tecnico Bucchi si augura sia ancora così, perché in caso contrario sarà necessario tornare ancora sul mercato.

