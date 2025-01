Dinamo-Le Portel, Bulleri: «Non sarà una partita inutile» 

Sassari. Poche ore per gustarsi la vittoria sulla Virtus Bologna e la Dinamo ritorna in campo: stasera al PalaSerradimigni (20.30) è di scena Le Portel. Partita inutile perché sassaresi e francesi sono ormai eliminati dalla minore delle coppe europee. All'andata, giusto per ricordarlo, i francesi hanno vinto 83-76 (e resta il loro unico successo), mentre i biancoblù sono ancora a zero punti in questa seconda fase.

Il tecnico

Massimo Bulleri (esordiente in coppa) non vuole sentire parlare di gare senza importanza «perché poi è difficile ritrovare la concentrazione e la determinazione». Sassari deve mantenere lo slancio in vista della partita di domenica a Scafati che darà la controprova di quanto di buono mostrato contro la Virtus e soprattutto è partita che da sola vale almeno un terzo della permanenza sicura in serie A. Bisogna ricordare che comunque i biancoblù restano equidistanti da zona retrocessione (+6) e zona playoff (-6).

Le novità

Al di là del discorso della maggiore energia si sono viste alcune leggere modifiche. Fobbs schierato da ala piccola per utilizzarlo più come terminale dell'azione, dato che il suo ball handling non è propriamente da guardia. Ai lunghi è stato chiesto di non allontanarsi troppo da canestro e questo ha portato a coprire meglio rimbalzi e area. Da un punto di vista mentale la differenza l'ha fatta la fiducia: da ex play di ottimo valore anche internazionale (argento all'Olimpiade di Atene 2004) Bulleri sa che soprattutto nei momenti difficili i giocatori hanno bisogno di avere la mente più libera, meno pressioni su eventuali errori.

Assenze e mercato

Nessuna variazione rispetto a domenica. Oggi ritorna a Sassari dalla Polonia l'ala Michael Sokolows, assente da due mesi abbondanti. Da verificare le sue condizioni dopo la terapia per alleviare i problemi a un piede e la lunga sosta. Improbabile che possa essere utilizzato già a Scafati, l'idea sembra comunque quella di farlo giocare sia da “3” sia come cambio di Benzdiuz. Per l'alapivot Udom e il lungo Renfro i tempi di recupero sembrano ancora più lunghi. La società sassarese continua a sondare il mercato alla ricerca di un lungo atletico straniero che sostituisca Renfro.

