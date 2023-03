Dinamo, le chiavi del boom 

Sassari. Nessuno in questo campionato come la Dinamo dopo l'Epifania. Sette vittorie in otto gare. Persino le squadre da podio (Milano, Virtus Bologna e Tortona) sono arrivate a sei successi.

Sassari è quarta perché ha avuto una metamorfosi incredibile per una squadra che alla 13^ giornata aveva solo 10 punti ed era solo a +2 dal penultimo posto, ma soprattutto non riusciva a trovare un'identità precisa e un leader. Giusto per capire: quel Banco aveva 79,4 punti di media, quello delle ultime otto partite ne produce 96,4 e tutto sommato la difesa non ne ha risentito visto che i biancoblù subiscono un solo punto in più. Bisogna essere onesti: avevano visto giusto il tecnico Piero Bucchi e il general manager Federico Pasquini quando predicavano calma e sangue freddo tre mesi fa, imputando la maggior parte delle difficoltà agli infortuni a rotazione e alle ancora precarie condizioni di chi era rientrato.

Attacco super

È indubbio che aver trovato condizione omogenea (una garanzia il preparatore fisico Boccolini) e una chimica di squadra ha aiutato a far svoltare la stagione. La formazione sassarese gioca davvero bene, con fluidità in attacco, come dimostrano gli oltre 96 punti a partita. Il tiro da tre rappresenta l'arma più pericolosa (43,2%, il meglio della serie A) ma non l'unica perché anche l'attacco al ferro delle guardie e i lunghi che si fanno trovare pronti sul pick and roll o sugli scarichi rappresentano una variabile. E in fondo i 20 assist (primo posto) confermano quanto circoli bene la palla, tanto più che non sono solo distribuiti dai tre costruttori di gioco Robinson, Dowe e Gentile, ma anche Kruslin e Bendzius sanno passare la palla.

Gli exploit