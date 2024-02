Dinamo, la vince la difesa 

Dinamo sassari 86

vanoli cremona 80

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 5 (2/5, 0/1, 3 r.), Pisano ne, Treier 7 (1/1, 4 r.), Tyree 5 (1/2, 0/2, 1 r.), Kruslin 6 (0/2, 2/6, 1 r.), Raspino ne, Gentile, Diop 10 (4/4, 2 r.), Gombauld 6 (3/4, 8 r.), McKinnie 2 (1/1, 1 r.), Jefferson 21 (1/2, 5/9, 2 r.), Charalampopoulos 24 (4/5, 5/8, 3 r.). All. Markovic.

Braga Cremona : Eboua 2 (1/2, 0/1, 1 r.), Adrian 12 (2/3, 2/7, 5 r.), Zegarowski 5 (1/1, 1/2), Pecchia 16 (4/4, 2/2, 6 r.), Denegri 9 (3/8 da tre, 2 r.), Lacey 16 (5/5, 2/9), Piccoli (0/1 da tre), McCullough 13 (2/5, 3/4, 3 r.), Golden 4 (2/4, 4 r.), Zanotti 3 (1/2 da tre, 2 r.). All. Cavina.

Arbitri : Lanzarini, Nicolini e Catani.

Parziali : 17-15; 39-32; 59-58.

Note- Tiri liberi : Sassari 16/18; Cremona 4/4. Percentuali di tiro: Sassari 29/52 (12/26 da tre, ro 7 rd 19); Cremona 31/59 (14/36 da tre, ro 8 rd 16) .

Sassari. «Energia senza black out»: gli aspetti sottolineati dal coach Nenad Markovic sono la spiegazione del successo su Cremona per 86-80. Una vittoria sofferta contro un’avversaria irriducibile, dotata dall’ex tecnico biancoblù Cavina di grande organizzazione di gioco. Una vittoria importantissima, perché i sassaresi vanno a +6 dal penultimo posto e perché mostrano segnali beneauguranti.

A cercare il pelo nell’uovo, la differenza punti è rimasta nelle mani dei lombardi, che avevano vinto all'andata di 12 punti, ma è davvero difficile staccare un'avversaria coriacea, che non sbanda mai, neppure quando va sotto in doppia cifra.

Note positive

Al di là della prestazione eccellente in attacco della coppia Charalampopoulos-Jefferson, 45 punti in due, oltre la metà del totale, va detto che la palla ha girato meglio, con più rapidità e meno ristagno nelle guardie. La zona di Cremona ha creato qualche imbarazzo solo inizialmente (3-8) poi la Dinamo ha preso le misure e l'inerzia della gara. E se qualche tripla aperta di Kruslin fosse entrata, il distacco sarebbe stato più vistoso. Non ingannino gli 80 punti segnati dagli ospiti, perché per ben sette volte Cremona ha realizzato allo scadere dei 24 secondi, quasi sempre triple e quasi sempre col difensore addosso, per un totale di almeno 19 punti. La difesa è stata davvero buona.

Cenni di cronaca

Dopo il -5 iniziale Sassari ha reagito trascinata da Charalampopoulos nel primo quarto e da Treier nel secondo. Massimo vantaggio al 19': 39-26 con due triple di Jefferson. Cremona è sempre riuscita a risalire. Nel terzo quarto ha addirittura messo il naso avanti con l'inarrestabile Lacey (57-58). Nell'ultima frazione le bombe di Charalampopoulos e Jefferson hanno propiziato l'ultimo strappo: 81-70 a 2'45” dal termine. Gli ospiti a quel punto hanno lavorato per mantenere il saldo canestri positivo.

