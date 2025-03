Dinamo, la svolta passa per i lunghi Thomas e Vincini 

Due partite vinte, quasi tre considerato l'harakiri contro Venezia. È il bilancio della Dinamo con la “nuova” coppia di lunghi. Infortunati Halilovic (neo papà di una bambina) e Renfro, coach Bulleri si è affidato a Thomas e Vincini. Ebbene, dietro le vittorie contro Treviso e Cremona e la quasi vittoria contro Venezia c'è tanto dell'ottimo rendimento dei due lunghi biancoblù. Il centro Halilovic ha finora prodotto 10,8 punti in 23,4 minuti col 55,6% nei tiri da due e 5,8 rimbalzi rimbalzi di media. Invece il filiforme Renfro ha viaggiato a 4,8 punti in 16,7 minuti col 69,6% da due e 3 rimbalzi.

Thomas da solo ha 15,2 punti in col 59,6% da due e 8,2 rimbalzi, ma restando sul parquet soltanto 20 minuti. Se si considerano solo le ultime tre gare, pur mantenendo il minutaggio, ha 19 punti a incontro. Nessun lungo segna così tanto, neppure l'ex Dinamo Miro Bilan. Se invece si considerano i canestri segnati in rapporto al minutaggio Thomas fa addirittura meglio del capocannoniere Gray (Scafati) che però è una guardia.

Insomma, impatto devastante nella sua seconda esperienza italiana. Cifre che si avvicinano allo strepitoso rendimento di Thomas nei playoff scudetto del 2019. Ci sono poi due voci che non figurano nelle statistiche: energia e sorrisi, che erano le lacune più evidenti nel gruppo biancoblù.

Vanno considerate le ultime tre partite, dove è rimasto in campo 24 minuti vista l'assenza dei due infortunati: 8,6 punti in 24 minuti col 70% da due e 6 rimbalzi. E dire che prima con Markovic era rimasto seduto per ben 9 gare nelle 15 del girone d'andata. Vincini è una presenza in area, perché non è solo alto 207 cm ma ha pure spalle larghe e braccia lunghe.

Si parla di un classe 2003, destinato quindi a migliorare, ma già così sta dimostrando di non soffrire il salto dalla A2 alla serie A. Gli errori diminuiscono, aumentano gli aspetti positivi. In assoluto il giocatore di miglior prospetto tra quelli presi in estate e di questo va dato merito al gm Pasquini.

RIPRODUZIONE RISERVATA