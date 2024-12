Dinamo, la svolta non c’è 

Sassari. La Dinamo è un peso medio. Sino a che rimane nella sua categoria può vincere molto, ma quando affronta un peso massimo, o persino un massimo leggero come Reggio Emilia, è destinata a perdere. Per quanto si impegni, il verdetto è di sconfitta, magari non sempre per ko, a volte ha perso ai punti. Il bilancio però è questo. Le uniche formazioni battute sono Napoli, Pistoia, Venezia e Trieste, la più altolocata ma comunque non all'altezza delle prime cinque.

Dopo 11 partite di campionato e 10 di coppe europee il quadro è chiaro. E anche gli obiettivi: la Coppa Italia è quasi irraggiungibile salvo en plein da 4/4 nelle restanti gare d'andata e anche qualche risultato favorevole. I playoff di Europe Cup sono lontanissimi dopo la partenza 0/2 nel Second Round. Proprio il coach Nenad Markovic aveva indicato il match contro Reggio Emilia come crocevia della stagione. L'attesa svolta non c'è stata.

Leggerezza in area

Il Banco di Sardegna è ultimo in serie A per rimbalzi: ne cattura appena 30,6. Ha sempre perso il confronto sotto i tabelloni, salvo che contro Pistoia dove lo ha pareggiato: 42 rimbalzi a testa. Il tecnico biancoblù ha chiamato in causa tutta la squadra. Se questo può essere vero per quanto riguarda il tagliafuori, d'altro canto bisogna sottolineare che la coppia Halilovic-Renfro garantisce soltanto 8 rimbalzi di media. Il serbo è ventesimo in graduatoria, Renfro non è neppure tra i primi 50, ma c'è Bendzius trentesimo con 5 rimbalzi. Anche in termini di punti la coppia Halilovic-Renfro produce pochino: 15 punti per gara. Allargando la considerazione anche alle ali, Sassari non è mai dominante in area e questo è un handicap notevole.

Assenze e inerzia

L'alapivot Udom, cambio naturale di Bendzius si è infortunato a fine ottobre. L'ala piccola Sokolowski si è fermato dopo l'ottava giornata per un problema a un piede. Di nessuno dei due la società ha comunicato la possibile data di rientro. Il tecnico Markovic ha parlato di stanchezza da trasferte nelle coppe europee, ma proprio perché la squadra ha il doppio impegno lascia perplessi l'inattività del club biancoblù. A meno che non sia vicinissimo il rientro di Sokolowski e quindi visti i tempi avrebbe avuto poco senso ingaggiare uno straniero a gettone.

L'anno scorso accadde qualcosa di simile con Diop, fuori quasi due mesi per problemi a un menisco. Venne chiamato dopo qualche settimana il centro Taylor Smith e rispedito indietro subito perché non ancora guarito dopo l'infortunio.

RIPRODUZIONE RISERVATA