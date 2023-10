Dinamo, la serata giusta? 

«Dobbiamo accelerare col lavoro perché il campionato non ci aspetta», ha detto il coach Piero Bucchi presentando la gara di stasera: alle 19.30 arriva Treviso al PalaSerradimigni. Entrambe sono ancora a zero punti. Oggi una delle due si sbloccherà. la Dinamo si “candida” alla vittoria perché dopo questa partita ci sarà la trasferta a Bologna contro la Virtus, un campo quasi impossibile.

Una buona notizia: rientra Breein Tyree. La guardia americana ha finalmente smaltito l'infortunio muscolare (con ricaduta) che di fatto lo ha costretto a saltare tutto il pre-campionato. Coach Bucchi resta purdente: «Vediamo se e come utilizzare Tyree. Intanto Charalampopoulos e McKinnie fanno passi avanti nella condizione e nell'intesa con la squadra. Starà invece ancora fuori Raspino».

Il gruppo

Banco di Sardegna quasi al completo dunque, anche se non tutti sono al meglio. È già un evento per un gruppo che mai ha giocato e si è allenato al completo. Il tecnico biancoblù è fiducioso ma sa anche che campionato e Champions incalzano e sono stretti i tempi per trovare amalgama e fluidità di gioco: «La squadra sta lavorando bene, il gruppo è buono, stiamo cercando di recuperare il tempo perso in un precampionato con perennemente 3-4 giocatori fuori, alcuni possono sentirsi spaesati, bisogna trovare la giusta chimica e capire esattamente il proprio ruolo all’interno della squadra, è normale che manchino determinate collaborazioni e sinergie. La cosa importante però è che diano la massima disponibilità, sanno quello che serve, anche io pian piano sto scoprendo la squadra». Si lavora soprattutto sulla difesa, che ha lasciato a desiderare tanto contro Napoli, un po' meno contro Cremona dove qualche sprazzo interessante si è visto: «Noi abbiamo bisogno di faree un’importante prova difensiva, stiamo cercando di migliorare ogni giorno, di avere una faccia diversa, lavoriamo duro, la squadra sa che deve accelerare, il tempo scorre, stiamo attraversando un momento di transizione, ma anche nell’emergenza possiamo reagire».

L'avversaria

« Treviso ha grande talento e tecnicamente è molto buona, con Milano ha giocato benissimo (sconfitta per 86-80), con Brescia è s tata una partita strana, ma Frank Vitucci è una garanzia è molto esperto, sono sicuro che possano fare bene in campionato». Nella formazione ospite spiccano le guardie Bowman e Harrison che hanno 20 punti a testa nelle mani. Ottimo l’impatto del centro Paulicap che sta vaggiando in doppia doppia tra punti e rimbalzi. Pure il play Booker e e le ali Young e Allen hanno talento offensivo, ecco perché l'obiettivo della difesa sassarese sarà quella di impedire che si accendano, altrimenti Treviso diventa una bruttissima cliente. Il tecnico Piero Bucchi commenta: «Le sensazioni sono positive, da qui a dire che siamo pronti per battere Treviso non lo so francamente, però ho fiducia dei nostri passi in avanti».

