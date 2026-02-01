Dinamo, la rivincita è servita 

Dinamo sassari 104

vanoli Cremona 86

Banco di Sardegna SS : Pullen 18 (3/5, 2/7), Buie 10 (1/3, 2/3), Zanelli 3 (1/1 da tre), Seck ne, Beliauskas 11 (1/1, 3/7), Ceron, Casu ne, Vincini 8 (3/5), Mezzanotte 4 (2/4), Thomas 12 (5/6, 0/2), McGlynn 19 (8/10), Visconti 19 (3/5, 3/6). All. Mrsic.

Vanoli Cremona : Anigbogu 6 (2/7), Willis 19 (3/6, 4/9), Jones 2 (1/3, 0/3), Casarin 9 (4/6), Grant 12 (3/8, 2/3), Galli ne, Veronesi 5 (2/3, 0/3), Burns 5 (0/3, 1/1), Durham 17 (1/1, 3/4), Ndiaje 11 (1/1, 3/4). All. Brotto.

Arbitri : Grigioni, Valleriani e Dionisi.

Parziali : 26-17, 52-45, 83-62

Note . Espulso per secondo antisportivo: Casarin al 26’14” (96-76). Percentuali di tiro: Sassari 37/65 (11/26 da tre); Cremona 31/74 (12/30 da tre). Tiri liberi: Sassari 19/23; Cre- mona 12/19. Rimbalzi: Sassari 11 off 28 dif (McGlynn 9); Cremona 18 off 19 dif (Casarin 6).

Sassari. La Dinamo si prende la rivincita con una prestazione brillante: 104-86 senza che Cremona abbia una sola possibilità di vittoria.E quando la Vanoli ha provato a rialzare la testa, i biancoblù hanno risposto con break di 11-2 nel terzo quarto e di 9-0 nell'ultima frazione in uscita dal time out chiamato da Mrsic. Cinque stranieri abili e arruolati, finalmente, col solo Johnson risparmiato per Udine. Sei giocatori in doppia cifra, con i migliori Pullen, Visconti e McGlynn della stagione. Un vantaggio che ha toccato anche i 24 punti ma ne bastavano meno per ribaltare il -4 dell'andata.

Parla il coach

Il tecnico Veljko Mrsic ha detto: «Complimenti ai miei giocatori, hanno fatto una gara seria, abbiamo fatto tante cose buone soprattutto nel primo e terzo quarto. Nel primo tempo abbiamo avuto problemi con i rimbalzi offensivi, poi siamo migliorati nel secondo tempo. Da curare gli ultimi cinque-sei minuti con troppe palle perse, non possiamo avere questi cali». Poi ha sottolineato: «Ognuno deve sapere che è importante per la squadra, a prescindere dai punti, ma per quello che fa per la squadra, difesa, rimbalzi, passaggi».

Cenni di cronaca

In quintetto per la Dinamo partono Buie, Beliauskas, Visconti e come lunghi Thomas e Vincini che iniziano a far male da sotto: 6-0. Le guardie ospiti reagiscono, ma Visconti è on fire, la seconda tripla dà il +7 a Sassari, la sua schiacciata in contropiede il +8. Entra Pullen e piazza due zampate. Due brutte difese consentono agli ospiti di riavvicinarsi nel secondo quarto. Pullen è in vena, McGlynn banchetta in area, il Banco va a +13 con la tripla di Beliauskas al 13’ e resta in doppia cifra sino alle ultime due azioni, viziate da un fischio discutibile: 52-45.

Nel terzo quarto McGlynn domina in area, Visconti e Pullen sono caldissimi: +24 al 28’. Nell'ultima frazione un paio di triple ospiti e il divario è dimezzato. Mrsic chiama time out e la risposta è il colpo di grazia: 9-0.

