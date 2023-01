Dinamo, la risposta esatta 

PALL. REGGIANA 74

DINAMO SASSARI 99

UnaHotels Reggo Emilia : Anim 11 (2/6, 1/4, 2 r.), Reuvers 2 (1/4, 0/1, 3 r.), Giberti ne, Hopkins 17 (7/9, 1/1, 4 r.), Cipolla 2 (1/3, 0/1, 2 r.), Vitali 8 (0/2, 2/3), Stefanini (0/2 da tre), Cinciarini 11 (2/5, 1/2, 6 r.), Olisevicius 10 (2/5, 1/5, 3 r.), Diouf 6 (2/4, 6 r.), Nembhard, Burjanadze 7 (1/3, 1/5, 1 r.). All. Sakota.

Banco di Sardegna SS: Jones 14 (1/3, 4/8, 3 r.), Robinson 25 (9/9, 2/5, 3 r.), Dowe 6 (1/2, 1/1, 6 r.), Kruslin 14 (1/2, 4/6, 4 r.), Raspino 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Devecchi (1 r.), Treier 6 (2/2 da tre, 4 r.), Chessa 3 (1/1 da tre), Bendzius 7 (2/3, 1/2, 1 r.), Gentile (0/2 da tre, 1 r.), Diop 16 (7/11, 4 r.), Stephens 6 (3/6, 8 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Lanzarini, Grigioni e Borgo

Parziali : 16-20; 40-52; 58-76.

Note : Tiri liberi: Reggio Emilia 17/19; Sassari 4/8. Percentuali di tiro: Reggio Emilia 25/65 (7/24 da tre, ro 12 rd 16); Sassari 40/65 (15/28 da tre, ro 9 rd 29).

La Dinamo usa le maniere forti per scacciare la paura e ridurre alle esatte (e modeste) dimensioni Reggio Emilia. Al PalaBigi finisce con una vittoria da record nel confronto tra due squadre che 7 anni fa si contendevano il tricolore: 99-74. Il colpaccio non serve per entrare nella Final 8 di Coppa Italia (Brescia ha battuto sia i sassaresi sia Scafati) ma se non altro ridà coraggio a un Banco di Sardegna che nella seconda parte della stagione deve puntare a entrare almeno nei playoff scudetto, altrimenti la stagione sarà molto deludente.

Dopo partita

Coach Piero Bucchi ha commentato: «I ragazzi sono stati bravi, hanno disputato una bella partita soprattutto difensivamente e sapevamo che poteva essere una sfida insidiosa visto che Reggio Emilia aveva battuto nettamente Pesaro. Abbiamo vinto una trasferta difficile grazie allo spirito di sacrificio».

Cenni di cronaca

I timori di una sconfitta che poteva far piombare la squadra di Bucchi in zona retrocessione sono durati appena un quarto. Giusto il tempo di capire che Cinciarini sarà anche il recordman degli assist (con 1.784 ha superato Pozzecco) ma non può fare miracoli con quei compagni e un Robinson formato deluxe ha trascinato la Dinamo con un break di 10-0 (ottimi Kruslin e Diop) nella seconda frazione che ha incanalato il match nei binari favorevoli alla Dinamo. Per capire la differenza dentro l'area, dove solo Hopkins era minaccioso, Sassari ha segnato 30 punti dentro il pitturato sui 52 punti totali all'intervallo. Lo ha fatto soprattutto con Diop e con le penetrazioni di Robinson.

Nel terzo quarto ancora un altro strappo di fronte a una Reggio Emilia impotente e svogliata in difesa. Basti dire che i biancoblù hanno preso fallo solo quattro volte mentre tiravano. Al 28' punteggio di 54-71 e partita archiviata.

