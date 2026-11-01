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Basket A2 maschile.
02 novembre 2026 alle 00:52

Dinamo, la risposta che serviva 

Sassari travolge Caserta con una prova di forza, Nobili protagonista 

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Dinamo Sassari 95

Caserta 75

Banco di Sardegna Sassari : Flood (0/1), Fara (0/1), Cipriano 2 (1/1), Grande 18 (1/2, 4/10), Longo 2 (1/1), Pisano 5 (1/1, 1/3), Nobili 17 (7/9, 1/2), Brooks 12 (3/4, 2/3), Riismaa 12 (3/5, 2/6), Monaldi 17 (1/1, 4/6), M. Vitali 6 (0/1, 2/2), Aromando 4 (2/4, 0/2). All. L. Vitali

ProValue Caserta 2021 : Nwaofom 2 (1/1), Hadzic 3 (1/3), Henry 20 (6/6, 2/4), Laganà 2 (1/1, 0/2), D’Argenzio 9 (2/3, 1/4), Brambilla 5 (1/2, 1/2), Sperduto 4 (1/4, 0/4), Stable ne, Seck 8 (3/4), Lo Biondo 7 (2/3, 0/5), Nobile 3 (0/1, 1/2), Johnson 12 (2/3, 2/5). All. Lardo.

Arbitri : Rudellat, Roiaz e Bonotto.

Parziali : 20-19; 38-35; 67-54.

Note : uscito per 5 falli Sperduto. Percentuali di tiro: Sassari 36/65 (16/34 da tre); Caserta 27/59 (7/28 da tre). Tiri liberi: Sassari 7/8; Caserta 14/20. Rimbalzi: Sassari 12 off 25 dif (Aromando 7); Caserta 9 off 16 dif (Lo Biondo).

Alla settima giornata compare la Dinamo che tutti aspettavano. Intensità di gioco, soprattutto in difesa, e la capacità di sfruttare l’indubbia classe dei suoi giocatori. In un PalaSerradimigni con troppi spazi vuoti Sassari si impone 95-75 e si candida ai playoff promozione.

Mancava il lungo americano Nze (problemi muscolari) ma non si è notato perché finalmente Nobili si è avvicinato a canestro per sfruttare la sua stazza e la sua pericolosità in area ha dato dimensione anche verticale all’attacco di casa, che si è giovato pure del rientro dell’ala Riismaa, giocatore sempre al posto giusto. E così la difesa di Caserta si è dovuta preoccupare di chiudere l’area, lasciando più spazio sul perimetro. I cinque biancoblù in doppia cifra testimoniano dell’equilibrio offensivo. L’aggressività in difesa, specie dopo l’intervallo, ha dato ulteriore fiducia alla squadra di Vitali.

Il coach

Il tecnico Luca Vitali ha detto: «Sono contento perché i ragazzi hanno saputo mostrare il lavoro fatto in settimana e ancora più contento perché lo abbiamo fatto davanti ai nostri tifosi». E sulla esplosione di Nobili: «Credo molto nelle capacità di Nicolò, ha bisogno di stare in campo per crescere perché ha solo un anno di professionismo. Ha giocato con la durezza e fisicità importanti». Ha poi aggiunto: «Questa è come fosse la prima gara di campionato, le altre erano quasi pre-campionato. Per fare uscire la tecnica dobbiamo pareggiare l’intensità e la fisicità degli avversari».

I momenti chiave

Prima della palla a due, i giocatori si sono abbracciati in un angolo del campo. L’altro segnale lo ha dato Monaldi nella doppia veste di play e realizzatore. Poi prende coraggio Nobili in area e Sassari riesce a pareggiare l’urto del lungo bidimensionale Henry. Nel secondo quarto la Dinamo finisce per un attimo a -4 ma reagisce con un break di 9-1 che le consegna l’inerzia del match. Nel terzo quarto la difesa diventa più aggressiva, l’attacco più fluido. Segnano un po’ tutti da tre e il Banco arriva a +15 con una schiacciata in tap in di Aromando. L’ultima frazione è giocata in totale controllo.

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