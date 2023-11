Dinamo, la reazione che serviva  

dinamo sassari 80

trentina 73

Banco di Sardegna SS : Cappelletti (0/4, 2 r.), Pisano ne, Treier 9 (1/3, 1/3, 2 r.), Tyree 20 (6/8, 2/4, 5 r.), Kruslin (0/1, 0/2, 2 r.), Whittaker 2 (1/7, 0/3, 1 r.), Raspino (0/1 da tre), Gandini ne, Gentile 15 (2/4, 3/4, 3 r.), Gombauld 14 (7/12, 9 r.), McKinnie (0/1, 4 r.), Charalampopoulos 20 (4/4, 4/5, 4 r.). Allenatore Bucchi.

Dolomiti Energia TN : Ellis 1 (0/3, 0/2, 5 r.), Stephens 3 (1/1 da tre, 1 r.), Hubb 18 (2/4, 3/8, 4 r.), Alviti 2 (1/2, 0/2), Conti ne, Forray 7 (2/2, 1/3, 2 r.), Cooke 6 (1/3, 0/14 r.), Udom 10 (4/5, 0/2, 5 r.), Biligha 3 (9/4, 1/1, 1 r.), Grazulis 12 (3/4, 2/3, 4 r.), Baldwin 11 (2/4, 2/8, 5 r.). Allenatore Galbiati.

Arbitri : Begnis, Gonella e Patti.

Parziali : 15-22; 45-28; 72-52.

Note : tiri liberi Sassari 8/8; Trento 13/19. Percentuali di tiro Sassari 31/66 (10/22 da tre, ro 10 rd 29); Trento 25/62 (10/31 da tre, ro 11 rd 22).

Sassari. Folle e coraggiosa, finalmente squadra. La Dinamo batte la ex capolista Trento 80-73 confermando che il colpaccio in Germania non era un caso isolato ma i segnali di un gruppo che inizia a diventare squadra. Pur mantenendo alti e bassi. Picchi clamorosi quelli della gara al PalaSerradimigni: 0-11 in partenza, +26 dopo il 30-6 del secondo quarto, solo +7 in un finale con qualche ansia di troppo. Vittoria comunque pesantissima che allontana qualche timore in classifica e fa capire che la strada per la Final 8 di Coppa Italia non è chiusa, seppure l’ingresso resta stretto.

Le dichiarazioni

La combo-guard Breein Tyree ha detto: «Non ci siamo abbattuti dopo lo 0-1 e abbiamo recuperato giocando di squadra. Ognuno a turno ha dato un contributo importante. Il coach ha fatto aggiustamenti e dopo la bella gara in Germania ci siamo ripetuti». Il coach Piero Bucchi ha aggiunto: «Non ho mai avuto dubbi sull’impegno dei ragazzi, al di là delle qualità. La squadra ha bisogno di trovare equilibri e meccanismi che non si inventano dall’oggi al domani. Ora non le vinceremo tutte ma la squadra ha dimostrato coesione».

La cronaca

Trento inizia martellando da tre: 0-11 dopo neppure tre minuti. La Dinamo trova la reazione migliore col secondo quintetto, con Gentile, Tyree e Treier. Dal 13-22 di fine primo quarto il Banco propone un break devastante di 17-0 che viene allungato sino al 28-2. Trento sembra incapace di reagire e il divario arriva sino a +26: 70-44 al 28’. Il PalaSerradimigni è in delirio e non crede ai propri occhi.

Nell’ultima frazione cala l’intensità dei biancoblù, cresce la difesa di Trento che inizia una rimonta dapprima timida poi convinta: 77-66 al 37’. La tripla di Charalampopoulos dell’80-69 suona come un sigillo perché quando gli ospiti arrivano a -7 il tempo è praticamente scaduto.

