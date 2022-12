Dinamo, la prima di 3 finali 

Sassari è reduce dalla sconfitta al Taliercio con le polemiche sull'arbitraggio fatte dal coach Bucchi prima (espulso ma solo una deplorazione dal giudice sportivo) e dal presidente Sardara poi. «Non mi è ancora passata, ma lasciamo stare guardiamo avanti e concentriamo le nostre energie su Brescia, che sta giocando benissimo, ha un roster molto competitivo ed è in lotta per le Final Eight. Noi siamo convinti della bontà del nostro lavoro, ci stiamo allenando molto bene, abbiamo avuto molti problemi di infortuni e influenze, speriamo di poter essere presto al completo».

Luca Gandini dice: «Ho un bellissimo ricordo dello scontro dei playoff della scorsa stagione, una serie bellissima, di grande basket e rispetto reciproco, speriamo di essere anche questa volta più bravi di loro». Tre gare alla fine del girone d'andata. Da vincere tutte e tre, perché anche una sola sconfitta può costare l'eliminazione della Dinamo dalla corsa alla Final 8 di Coppa Italia. Gandini è fiducioso: «Sono ottimista anche se ci aspettano delle partite molto dure a cominciare da quella con Brescia che è in grande forma, poi Reggio che deve assolutamente riscattarsi e Brindisi che è in corsa per le Final Eight, pensiamo ad una partita alla volta e adesso sotto contro la squadra di Magro».

Sassari. L'anno scorso la vittoria nei quarti scudetto contro Brescia (3-1) illuminò una stagione che correva il rischio di restare anonima. Questa volta è uno spareggio per la Final 8: lunedì al PalaSerradimigni (inizio alle 20.45) Sassari e Brescia giocano una gara crocevia. I lombardi hanno 12 punti e occupano l'ultimo posto utile per accedere alla Coppa Italia, mentre il Banco è a quota 10. Chi perde è praticamente fuori, visto che poi mancheranno solo 2 turni.

Il centro

La situazione

I rivali

La formazione lombarda ha vinto nell'ultimo turno in casa contro Reggio Emilia 84-77, mentre in Eurocup ha aggiustato una classifica che era deficitaria grazie al colpaccio sul campo del Cedevita Olimpia Lubiana per 83-80 e al nettissimo successo casalingo sui turchi del Bursaspor per 110-74. Brescia ha vinto solo una trasferta: 91-90 a Trieste col capocannoniere Bartley che ha sbagliato il libero che valeva il supplementare.

In dubbio

Si pensava che il match del nuovo anno salutasse il rientro di almeno uno dei due assenti, invece Piero Bucchi è cauto: «Kaspar Treier deve un po’ convivere con il dolore ma potrebbe recuperare per lunedì, vediamo Stefano Gentile che sta cercando di ritrovare la condizione e di aumentare il carico, non so se ci sarà con Brescia, vediamo giorno per giorno». Il coach biancoblù ha ringraziato in special modo Devecchi, Chessa, Raspino e Gandini: «Ragazzi esemplari che non solo ci danno una grossa mano in allenamento e sono sempre positivi, ma quando vengono chiamati in causa danno sempre il massimo e non è facile. Per questo li ho ringraziati davanti a tutta la squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata