Dinamo, la nuova guardia 

Sassari. Nel giro del Mondo in 80 stranieri mancava alla Dinamo un cipriota di cittadinanza turca. Arrivato e arruolato già per la trasferta di Cremona (il fatto che sia Bosman A rende tutto rapido) Erten Gazi si è allenato a Santo Stefano con la squadra. Rapidità e buona forza fisica sono le doti mostrate dalla guardia, che ha anche un buon tiro da fuori e soprattutto sembra veloce anche nell'apprendere e leggere le situazioni di gara, come visto nella partitella. Classe 1997 per 191 cm di altezza pieni, non gonfiati, Gazi proviene dal Fenerbahce, dove era molto chiuso e giocava pochissimo (5 minuti) a differenza dell'Anadolu Efes. Su di lui il Banco ha avuto sicuramente referenze da Dyshawn Pierre, indimenticata ala della finale scudetto 2019 e della conquista di Europe Cup e Supercoppa Italiana, che ora gioca con i turchi insieme al nazionale Nicò Melli.

Il curriculum

Ertan Gazi ha completato l'educazione universitaria e cestistica negli Usa, con la De Paul University di Chicago. È stato un Blue Demon come un amatissimo pivot della Dinamo in A2: Dallas Comegys. Ha giocato finora sempre in Turchia, prima nel Pertevnyal, poi per quattro stagioni con l'Anadolu Efes dove ha vinto due scudetti, due coppe nazionali e soprattutto due volte l'Eurolega (2021 e 2022) anche se va detto che il suo utilizzo nella massima coppa europea è sempre stato limitato. Più pesante il suo contributo nel campionato turco dove ha viaggiato a 5 punti di media e due anni fa ha avuto il suo massimo con 8 punti per gara e il 43% nelle triple.

Cosa porta e cosa manca

Il coach Markovic ha evidentemente chiesto un'altra guardia da pick and roll, gioco a due che Fobbs e Veronesi non fanno. Con Gazi diventano sei i giocatori per i tre ruoli esterni perché ci sono anche Bibbins, Cappelletti e Tambone. Resta la lacuna delle ali (sono infortunati Sokolowski e Udom) e dei rimbalzi, voce dove Sassari è ultima. Problemi che non possono essere certo risolti facendo giocare Fobbs spesso da tre o addirittura da “4” come Veronesi in quintetti leggeri. Evidentemente il mercato non offriva in questo momento giocatori buoni in quel ruolo e alla portata della Dinamo, quindi si è pensato di puntellare il reparto guardie a costo di creare sovraffollamento.

Difficile capire se poi ci sia l'intenzione di muoversi per un altro colpo, questa volta un'ala che abbia i muscoli anche per fari sentire civino a canestro. Per ora dalla crescita del ventunenne centro Vicini e dall'adattabilità offensiva di Renfro come “4” passano le uniche opportunità per migliorare la dimensione interna della squadra sassarese.

RIPRODUZIONE RISERVATA