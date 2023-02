Dinamo, la leonessa è ferita 

All'andata era stata una Dinamo a corrente alternata: dopo un primo tempo equilibrato, l'accelerazione del terzo quarto per iniziare l'ultima frazione a +12, quindi il crollo e il rischio dis confitta evitato da una “magata” di Robinson sul -3: segna il primo libero, sbaglia il secondo e va a prendersi il rimbalzo offrendo l'assist a Jones dell'overtime. Quindi la sconfitta nel supplementare. Coach Bucchi osserva: «Loro sono atletici e fisici, dobbiamo impattare la partita molto bene. È chiaro che noi dobbiamo fare uno sforzo mentale per pareggiare il maggiore atletismo di altre avversarie, su questo aspetto batto molto in allenamento». Tutto da vedere il duello di tiratori: Kruslin e Bendzius occupano il primo e terzo gradino del podio nelle percentuali da tre punti, ma prima di infortunarsi Petrucelli aveva il 53,8% che varrebbe il secondo posto.

Nel frattempo la squadra sassarese ha trovato identità e intensità di gioco, portandosi al sesto posto, a + 4 dalla Germani, grazie alle 4 vittorie nelle ultime cinque giornate. Il tecnico non guarda troppo la classifica: «Stanno giocando molto bene, hanno vinto in Eurocup l'altro giorno con una prova molto consistente. Ma anche prima era più un problema di risultati che di gioco. Inoltre hanno recuperato Petrucelli che aggiunge forza a un organico già buono». Proprio la classifica precaria (Brescia ha solo 2 punti sul penultimo posto) aumenta la pericolosità in casa dei lombardi: «Arrivano da due sconfitte i campionato e quindi aggrediranno da subito la partita», aggiunge.

Sassari. «Quella sconfitta dell'andata non l'ho ancora digerita», dice il coach Piero Bucchi nel presentare la gara di domani a Brescia. Boccone indigesto lo stop per soli due punti dopo un supplementare (92-94) visto che che proprio quella gara ha causato l'esclusione della Dinamo dalla Final 8 di Coppa Italia.

Precedenti e tema tattico

Dubbi e rientri

Infine notizie confortanti dai due giocatori in dubbio: «Jones ha fatto giovedì metà allenamento ma alla fine ci dovrebbe essere. Robinson ha ripreso ad allenarsi coi compagni e lo monitoriamo giorno per giorno. Entrambi dovrebbero esserci ma non ho garanzie certe al cento per cento».

Nel Brescia è appena rientrato Petrucelli, mentre resta fuori Coupain sostituito dal play Nikolic, che a Sassari ha rimpiazzato per un mese e mezzo Dowe.

