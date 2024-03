Dinamo, «la gara più dura» 

Sassari. «È la gara più dura, perché sono la capolista e perché non siamo più una sorpresa»: dice coach Nenad Markovic nel presentare la sfida di domani alla Germani Brescia, in programma al PalaSerradimigni con inizio alle 18.15. All'andata la Dinamo è stata rullata con uno dei distacchi più pesanti della sua storia: 110-65, e non solo per colpa dell'orrendo 3/22 nelle triple. Non ci fu proprio partita. Questa volta però c'è la Dinamo di Markovic, che ha già sgambettato la Virtus Bologna e la Reyer venezia, anche se proprio in virtù di queste due inattese vittorie, nessuno prende più sottogamba i biancoblù. «Loro hanno un roster molto buono e sono bene allenati, però noi abbiamo una buona connessione tra quello che chiedo ai ragazzi e quello che loro eseguono».

Gli ex

Il più rispettato è Miro Bilan, il centro più condizionante della serie A per la sua tecnica in post basso e la capacità di servire i tiratori appostati sull'arco appena viene raddoppiato. Il tecnico Markovic ribatte: «Conosco bene Bilan, l'ho affrontato da avversario tre volte quando era al Peristeri, dovremo lavorare per minimizzare il suo apporto come punti e rimbalzi. È un giocatore che può essere limitato».

L'altro ex è l'ala Burnell, giocatore potente, pericoloso in avvicinamento a canestro, che si aggiunge alla batteria di difensori accaniti come Petrucelli, Gabriel e Akele. “Hanno tante rotazioni, ma resto fiducioso, i ragazzi sono in salute. Dobbiamo solo curare i dettagli”.

Regole e fiducia

Sono i due aspetti sui quali il coach Markovic ha lavorato di più. Lo ha spiegato anche il play Alessandro Cappelletti che non a caso ha migliorato il suo rendimento: «Il coach mi ha aiutato molto personalmente, poi in generale cura molto i dettagli. Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo, siamo molto più ordinati e cerchiamo di arrivare sempre al termine dei giochi, pur continuando con le letture e questo per un play è un aiuto importante». Proprio l'attenzione ai dettagli può consentire di giocarsela alla pari contro una formazione che ruota undici giocatori ma che ha tanti elementi con caratteristiche ben definite, come Della Valle, che trae forza dalle penetrazioni dove cerca il fallo. Correre quando c'è Bilan in campo e rallentare quando il quintetto proporrà solo ali (il pivot Cobbins è infortunato) sono le direttrici di comportamento per il match.

