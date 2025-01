Dinamo, la corsa verso i playoff parte da Trapani 

Sassari. La Trapani di oggi, finta matricola e vera vice capolista, vuole regolare un «vecchio conto in sospeso con Sassari»: è quello del maggio 2023, quando la Dinamo rovinò la festa siciliana già pronta per l'approdo in A2. Ferita ancora aperta visto che i giornali dell'altra isola lo ricordano pure alla vigilia del match di domani (20.30) che chiude l'andata del campionato di serie A. Giusto farlo anche in Sardegna, sperando che la rievocazione di quell'impresa spinga i biancoblù di Markovic a emulare il colpaccio.

Amarcord

La Dinamo era al terzo assalto per il ritorno in A2. Si era fatta sorprendere in casa da Trapani (81-86) allenata dal freschissimo ex Massimo Bernardi, guidata in regia da un algherese, Davide Virgilio, un altro ex in campo, l'ala Zamberlan, e come centro addirittura Gus Binelli, plurititolato con la Virtus Bologna. Il ritorno a Trapani sembrava una formalità e invece la squadra guidata da Ciani fece un'impresa clamorosa: 87-83 guidata dagli argentini Carrizo e Ricci, e da due sardi Doc, Emanuele Rotondo e Maurizio Pedrazzini, sì, lo stesso “Pedro” che gioca ancora in serie C a Quartu. Le bottiglie di spumante rimasero tappate, perché poi alla “bella” non ci fu storia: 92-72 per Sassari.

Il presente

Trapani è la nuova realtà del basket. Migliore attacco della serie A con 92 punti segnati. Due giocatori per ogni ruolo e rotazione a dieci, con sei che vanno costantemente in doppia cifra: dai 15 punti del play Robinson (con 6 assist) ai 10,6 del nazionale Petrucelli. A inquadrare tatticamente il match il vice allenatore biancoblù Massimo Bulleri, uno che da giocatore ha vinto tanti trofei con Treviso e con la nazionale ha conquistato l'argento all'Olimpiade di Atene 2004, insieme a Gianmarco Pozzecco. «Ci aspetta una partita di grande intensità fisica, perché loro mettono questo aspetto addirittura davanti al talento individuale. Difendono a tuttocampo, quindi dovremo essere continui nel rendimento, che è poi l'obiettivo da qui alla fine della stagione». La Dinamo ha perso il treno della Champions, quello della Coppa Italia e quasi quello di Europe Cup. L'unico obiettivo rimasto sono i playoff scudetto. Bisogna dimostrare già domani di esserne degni.

RIPRODUZIONE RISERVATA