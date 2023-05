Dinamo, la chiave è la difesa 

Le prime due gare dei quarti hanno detto che la difesa è la chiave, perché persino il talento dei solisti può venire limitato. Finora Venezia ha messo molta attenzione sull’arco: nella prima gara i biancoblù hanno tirato poco e male, 4/20. Anche nel secondo match le percentuali nelle triple erano mediocri, 2/7 sino al 30’. Nell’ultimo quarto il 4/6 ha aggiustato il dato, ma obiettivamente Spissu e compagni non stavano più difendendo con intensità. Da un punto di vista tattico la squadra di Bucchi ha mostrato più capacità di variare i temi difensivi e offensivi. Il capolavoro del secondo tempo non è dovuto solo all’intensità dei giocatori ma anche a scelte ben precise per indirizzare le guardie su un lato, per togliere la transizione alla Reyer, per fare in modo che i loro tiratori ricevessero il più lontano possibile dall’arco.

Chiariamo subito: vietato attendersi nei prossimi confronti una Venezia che si squagli nelle difficoltà come accaduto nel terzo quarto sabato, quando dopo il break di 16-4 si è spenta. Semmai il contrario: ci sarà la rabbia per la figuraccia, il -26 incassato col Banco è il peggior scarto subito in una stagione dove raramente ha perso con distacchi in doppia cifra. La nuova formula dei playoff prevede due giorni e non uno di intervallo fra seconda e terza gara, quando avviene il trasferimento per il cambio di campo. Buono per entrambe le formazioni, che hanno speso molte energie fisiche e nervose.

Sassari. I tifosi di Venezia preferiscono ricordare la finale scudetto 2019, quando la Reyer vinse la gara sette dopo l’1-1 iniziale. I tifosi di Sassari ripensano ai quarti dell’anno scorso con Brescia: sconfitta nella prima gara e poi 3-1 per conquistare la semifinale. I due allenatori hanno parole simili: «Resettiamo. Perché ogni gara è diversa nei playoff». La serie è in parità, il colpaccio del Taliercio è servito alla Dinamo per guadagnarsi il fattore campo nelle prossime due partite (domani e sabato alle 21) con la possibilità di chiudere la serie se le vince entrambe. Se si andasse alla bella, Venezia avrà di nuovo il conforto del pubblico amico.

Sassari. I tifosi di Venezia preferiscono ricordare la finale scudetto 2019, quando la Reyer vinse la gara sette dopo l’1-1 iniziale. I tifosi di Sassari ripensano ai quarti dell’anno scorso con Brescia: sconfitta nella prima gara e poi 3-1 per conquistare la semifinale. I due allenatori hanno parole simili: «Resettiamo. Perché ogni gara è diversa nei playoff». La serie è in parità, il colpaccio del Taliercio è servito alla Dinamo per guadagnarsi il fattore campo nelle prossime due partite (domani e sabato alle 21) con la possibilità di chiudere la serie se le vince entrambe. Se si andasse alla bella, Venezia avrà di nuovo il conforto del pubblico amico.

La reazione

Chiariamo subito: vietato attendersi nei prossimi confronti una Venezia che si squagli nelle difficoltà come accaduto nel terzo quarto sabato, quando dopo il break di 16-4 si è spenta. Semmai il contrario: ci sarà la rabbia per la figuraccia, il -26 incassato col Banco è il peggior scarto subito in una stagione dove raramente ha perso con distacchi in doppia cifra. La nuova formula dei playoff prevede due giorni e non uno di intervallo fra seconda e terza gara, quando avviene il trasferimento per il cambio di campo. Buono per entrambe le formazioni, che hanno speso molte energie fisiche e nervose.

La difesa è la chiave

Le prime due gare dei quarti hanno detto che la difesa è la chiave, perché persino il talento dei solisti può venire limitato. Finora Venezia ha messo molta attenzione sull’arco: nella prima gara i biancoblù hanno tirato poco e male, 4/20. Anche nel secondo match le percentuali nelle triple erano mediocri, 2/7 sino al 30’. Nell’ultimo quarto il 4/6 ha aggiustato il dato, ma obiettivamente Spissu e compagni non stavano più difendendo con intensità. Da un punto di vista tattico la squadra di Bucchi ha mostrato più capacità di variare i temi difensivi e offensivi. Il capolavoro del secondo tempo non è dovuto solo all’intensità dei giocatori ma anche a scelte ben precise per indirizzare le guardie su un lato, per togliere la transizione alla Reyer, per fare in modo che i loro tiratori ricevessero il più lontano possibile dall’arco.

Gli uomini attesi

Venezia ha bisogno di un grande Watt per battere Sassari, come dimostrato in campionato. Si attende poi qualcosa in più dal play Granger, che ha disputato due gare sufficienti e niente più. La Dinamo attende invece il vero Bendzius. Non era mai accaduto in tre stagioni che l’ala lituana non realizzasse almeno una tripla per due partite di fila. Si parla di un giocatore che non è mai sceso sotto il 38% da tre, anche se proprio i suoi omologhi di Venezia, Willis e Brooks, sono particolarmente indicati per marcarlo. Altro giocatore che può incidere di più è Gentile, che nei playoff ha sempre tirato fuori due-tre prestazioni di grande efficacia a tutto campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata