Dinamo, intanto il quinto posto 

Sassari. L'equilibrio è perfetto: 22 vittorie a testa. Stasera al PalaSerradimigni (inizio alle 17.30) una tra Dinamo e Reggio Emilia prenderà il vantaggio. A Sassari basta una vittoria oggi o a Milano per mettere al sicuro il quinto posto. Agli emiliani serve un successo per la salvezza dopo essere stati scavalcati da Varese che ha ritrovato 5 dei 16 punti tolti dalla penalizzazione. Rientra Gentile, che ha disputato due stagioni a Reggio, è invece infortunato Michele Vitali, vincitore della Supercoppa 2019 col Banco.

Coach Bucchi è ancora senza l'ala Raspino e come al solito deve capire se Robinson e Jones sono a posto fisicamente per poter dare il meglio. L'unica vera incognita nell'avvicinamento ai play- off scudetto è proprio quella di questi giocatori (compreso Gentile) che ogni tanto si fermano per problemi fisici e accorciano scelte tattiche e rotazioni.

Il collega Sakota oltre a Vitali ha perso Anim. Una guardia al posto di due: è stato tesserato Andre Jones che ha giocato tanto in A2 e solo un campionato in serie A con Torino, cinque anni fa, viaggiando alla media di 7 punti col 48% da tre.

