21 gennaio 2026 alle 00:31

Dinamo in Turchia ancora incerottata E sabato a Trieste 

Sassari. Oggi a Smirne, in Turchia, sabato a Trieste. Settimana di trasferte lunghe per la Dinamo che stasera gioca per la Europe Cup (alle 16 italiane) ma il pensiero è rivolto a un campionato nuovamente infido dopo le sconfitte con Reggio e Napoli, causate anche da una sequela di infortuni degli stranieri nei ruoli di guardia e ala. In teoria un colpaccio contro l'Aliaga Petkimspor potrebbe riaprire il discorso qualificazione, ma realisticamente dopo un girone d'andata senza vittorie, puntare a un en plein nel ritorno vorrebbe dire sprecare energie preziose con un organico limitato che è meglio si concentri sul mantenimento della serie A. Restano ancora fuori l'ala Marshall e la guardia Beliauskas che potrebbe risolvere il problema muscolare tra qualche giorno. Ci saranno invece il play Buie e la guardia Johnson, utilizzati contro Napoli ma lontani dalla miglior condizione. Allo staff medico valutare se è più utile un impiego ridotto o il riposo totale.

Turnover ed ex

La gara contro i turchi servirà a dare ancora minutaggio importante ai giocatori che a pieno organico erano rimasti spesso in panchina, come l'esterno Ceron e il centro Seck, o con utilizzo limitato, come il play Zanelli. Domenica Ceron ha disputato un ottimo primo tempo, mentre Zanelli è sembrato in ripresa. Punto di domanda poi sul play Pullen: 1/13 al tiro contro la sua ex squadra, prova obiettivamente insufficiente. Da un giocatore esperto ci si attende soprattutto che sia un leader e che giochi al ritmo necessario ai compagni, più che segni bottini consistenti. Pullen ha il talento per farlo.

L'avversaria schiera l'ex Stanley Whittaker, play-guardia che a Sassari non ha avuto molta fortuna nella stagione 2023/24 e venne rimpiazzato dopo tre mesi da Brandon Jefferson. Con i turchi Whittaker ha cifre leggermente superiori: 10 punti e 4,6 assist. Il pericolo pubblico numero uno è invece Franke, ex di Trento, che viaggia a 20 punti di media col 43% nelle triple.

