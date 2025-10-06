VaiOnline
Basket Serie A.
07 ottobre 2025

Dinamo in ritardo ma il calendario non la aspetta 

Sassari. Una partenza falsa che ricorda quella delle ultime due stagioni, con le sconfitte casalinghe contro Scafati e Napoli. È una Dinamo ancora difficile da decifrare perché nonostante abbia potuto lavorare quasi sempre al completo, escluso qualche acciacco, sembra un po' indietro nella costruzione di una identità precisa, anche se va rimarcato come non sia semplice riassemblare una squadra quasi da zero: dieci giocatori nuovi su dodici. Un calendario neppure troppo semplice, perché dopo la trasferta a Cremona (altra pari peso) arriveranno le due partite contro Milano e Bologna, la prima di nuovo al PalaSerradimigni, la seconda in trasferta. Nel frattempo però sarà già iniziata la fase a gironi dell'Europe Cup con la trasferta a Lisbona mercoledì 15 ottobre. Ecco perché è normale nutrire un po' di ansia.

Quintetto

Posto che di Thomas si conoscono i tanti pregi e i pochi difetti, le impressioni sugli altri sono positive soprattutto per lo yankee McGlynn. Il centro americano ha segnato in 17 minuti 16 punti senza errori al tiro. In attacco è stato inarrestabile, in difesa ha sofferto Nkamhoua che di fatto è un'ala e parte quasi sempre da oltre l'arco, ma poteva essere migliore la difesa di squadra. Il play Buie è andato a corrente alternata, ma nel bilancio gli aspetti positivi (20 punti e 6 assist) sono superiori a quelli negativi (3 perse e controllo del ritmo non impeccabile). Il nodo cruciale, come anticipato, è rappresentato dalla coppia Johnson-Marshall, peraltro i più utilizzati (30 e 33 minuti) anche per la tendenza del coach Bulleri a proporre quintetti piccoli. In difesa hanno patito tanto e in attacco il 3/14 cumulativo e le 6 palle perse spiegano la loro prova troppo "leggera". Segnare 24 punti su 102 è contributo insufficiente per i due giocatori in teoria più dotati di talento offensivo, oltre a Thomas.

Panchina

Tolti gli affidabili Vincini (11 punti e 3 rimbalzi offensivi) e Beliauskas (10 punti) l'apporto di Zanelli e Mezzanotte (8 punti in due) è insufficiente. Va detto che l'utilizzo di quintetti con tre o quattro giocatori della panchina insieme va ripensato, perché gli italiani e Beliauskas hanno meno atletismo ma sono tatticamente più avanti degli statunitensi e quindi difesa e attacco possono essere più evoluti.

