Dinamo in mezzo al guado 

L'ultima partita di andata sarà ancora in casa, contro Brindisi, formazione per ora appaiata alla Dinamo, ma con gli stessi problemi nel trovare continuità di risultati. Il fatto è che a parte gli infortuni a ripetizione e il cambio di centro (Stephens al posto di Onuaku) la Dinamo appare ancora non attrezzata per proiettarsi in alto, anche se a parte Virtus Bologna e Milano non esiste una terza vera forza del torneo. Allo stesso tempo, a parte Reggio Emilia, non sembra esserci un'altra formazione più debole. Nella stagione passata Cremona e Fortitudo Bologna erano apparse da subito in difficoltà.

Sassari. Equivicina alla Final 8 e al penultimo posto. Solo 2 punti separano la Dinamo dall'ingresso tra le otto squadre che faranno la Coppa Italia. Stesso distacco dal quartetto che occupa il penultimo posto, quello che condanna alla retrocessione. Dopo la sconfitta contro Venezia al Taliercio la classifica resta ancora ambigua. Mancano tre giornate al termine del girone d'andata e sono tutte gare fondamentali. Solo con 3/3 la partecipazione alla Coppa Italia è quasi certa.

Il calendario

La prima partita del 2023 è un crocevia: lunedì 2 arriverà al PalaSerradimigni la Germani Brescia che occupa l'ottava posizione a +2 dai biancoblù. Perdere significa dire addio alla Final 8. Anche perché tra le formazioni a 14 punti ci sono tre formazioni che hanno già battuto la squadra di Bucchi: Varese, Pesaro e Venezia. Il match successivo sarà a Reggio Emilia, a oggi candidata principale alla retrocessione, dato che ha solo 4 punti. E le difficoltà di una formazione che ha vinto Europe Cup e Supercoppa e che è arrivata due volte in finale scudetto dicono quanto si stia modificando la gerarchia del basket.

Un'azione da 8 punti

Sull'arbitraggio si è espresso duramente anche il presidente Sardara dopo il coach Bucchi. Vale la pena ricordare l'azione a 59 secondi dal termine sul punteggio di 80-73. Viene fischiato fallo a Robinson su Watt (gli afferra il braccio destro) che aveva preso il rimbalzo con la sinistra. Inizialmente viene fischiata rimessa dal fondo, poi De Raffaele parla con Bartoli e l'arbitro indica che il fallo è sul tiro. A quel punto Bucchi protesta, prende il tecnico e viene espulso. In totale fanno 5 liberi e possesso palla. La Reyer segna 4 liberi e Watt manda sul ferro la tripla. In teoria gli arbitri hanno concesso a Venezia un'azione da 8 punti su una chiamata erronea perché o si dava l'antisportivo a Robinson o Watt non stava tirando e quindi era semplice rimessa dal fondo.

